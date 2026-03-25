Володимир Кличко народився за 150 кілометрів від ядерного полігону: що там сьогодні

Багато хто досі думає, що український боксер Володимир Кличко – киянин. Дійсно, він жив і тренувався у Києві, але народився майбутній чемпіон світу за тисячі кілометрів від України.

Мовиться про казахстанське місто Семипалатинськ, яке сьогодні зветься Семей. З посиланням на матеріали welcome.kz розповідаємо про це докладніше.

Не Київ і навіть не Україна: де народився Володимир Кличко та чим відоме це місто?

Володимир Кличко народився 25 березня 1976 року у тодішньому Семипалатинську Казахської РСР, як пише tribuna.com. Його батько був офіцером та льотчиком, і саме там перебував у той час на службі. Служба, власне, визначала маршрут усієї родини – старший брат Віталій народився у 1971 році у киргизькому Біловодському.

Пізніше родина переїхала до країни, якої сьогодні також не існує, як і, на щастя, СРСР – Чехословаччини, де батько продовжував службу. А у 1985 році Клички остаточно осіли в Україні, де сформувалися як професійні спортсмени та назавжди змінили обличчя світового боксу.

Володимир Кличко здобув Олімпійське золото у 1996 році в Атланті у ваговій категорії понад 91 кілограм. З 2004 року тримав титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO, WBA й IBO у надважкій вазі – загалом понад десять років. Він провів 69 боїв, у 64 переміг, причім 53 виграв нокаутом. Лише у 2017 році Ентоні Джошуа забрав чемпіонські пояси у легендарному бою на "Вемблі".

Сьогодні рідне для Володимира Кличка місто має назву Семей. Він лежить на річці Іртиш на сході Казахстану, за 800 кілометрів від найбільшого міста країни Алмати та за 600 кілометрів від столичної Астани.

Семей – місто ядерних випробувань і народження Кличка

Місто засноване у 1718 році. До сьогодні його стали вважати однією з культурних столиць Казахстану, адже звідси вийшли основоположники казахської культури – поет і філософ Абай Кунанбаєв, письменник Мухтар Ауезов і поет Шакарім Кудайбердієв.​

Символ і гордість міста – понад кілометровий підвісний міст через Іртиш, унікальна пам'ятка, яку зображують на всіх листівках. Також у Семеї є відомий у регіоні краєзнавчий музей і старовинний торговий квартал купецької доби XIX століття вздовж річки Іртиш. Але найбільш відоме це місто своєю ядерною тінню.

Адже це одне з найтрагічніших місць радянської доби. За 150 кілометрів від нього з 1949 по 1989 роки функціонував Семипалатинський ядерний полігон – головний ядерний майданчик СРСР, де провели 456 ядерних випробувань, як пише telegraph.co.uk. Саме тут, до прикладу, підірвали першу радянську атомну бомбу. Радіаційного опромінення у регіоні зазнали сотні тисяч людей.

