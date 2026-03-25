Владимир Кличко родился в 150 километрах от ядерного полигона: что там сегодня
- Владимир Кличко родился в городе Семипалатинск (ныне Семей) в Казахстане, известном как место ядерных испытаний СССР.
- Семей стал культурной столицей Казахстана, там жили известные деятели, но также является местом, где провели 456 ядерных испытаний.
Многие до сих пор думают, что украинский боксер Владимир Кличко – киевлянин. Действительно, он жил и тренировался в Киеве, но родился будущий чемпион мира за тысячи километров от Украины.
Речь идет о казахстанском городе Семипалатинск, который сегодня называется Семей. Со ссылкой на материалы welcome.kz рассказываем об этом подробнее.
Не Киев и даже не Украина: где родился Владимир Кличко и чем известен этот город?
Владимир Кличко родился 25 марта 1976 года в тогдашнем Семипалатинске Казахской ССР, как пишет tribuna.com. Его отец был офицером и летчиком, и именно там находился в то время на службе. Служба, собственно, определяла маршрут всей семьи – старший брат Виталий родился в 1971 году в киргизском Беловодском.
Позже семья переехала в страну, которой сегодня также не существует, как и, к счастью, СССР – Чехословакию, где отец продолжал службу. А в 1985 году Кличко окончательно осели в Украине, где сформировались как профессиональные спортсмены и навсегда изменили облик мирового бокса.
Владимир Кличко получил Олимпийское золото в 1996 году в Атланте в весовой категории свыше 91 килограмма. С 2004 года держал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе – всего более десяти лет. Он провел 69 боев, в 64 победил, причем 53 выиграл нокаутом. Только в 2017 году Энтони Джошуа забрал чемпионские пояса в легендарном бою на "Уэмбли".
Сегодня родной для Владимира Кличко город называется Семей. Он лежит на реке Иртыш на востоке Казахстана, в 800 километрах от крупнейшего города страны Алматы и в 600 километрах от столичной Астаны.
Семей – город ядерных испытаний и рождения Кличко: смотрите видео Spes10
Город основан в 1718 году. До сегодняшнего дня его стали считать одной из культурных столиц Казахстана, ведь отсюда вышли основоположники казахской культуры – поэт и философ Абай Кунанбаев, писатель Мухтар Ауэзов и поэт Шакарим Кудайбердиев.
Символ и гордость города – более чем километровый подвесной мост через Иртыш, уникальная достопримечательность, которую изображают на всех открытках. Также в Семее есть известный в регионе краеведческий музей и старинный торговый квартал купеческой эпохи XIX века вдоль реки Иртыш. Но наиболее известен этот город своей ядерной тенью.
Ведь это одно из самых трагических мест советской эпохи. В 150 километрах от него с 1949 по 1989 годы функционировал Семипалатинский ядерный полигон – главная ядерная площадка СССР, где провели 456 ядерных испытаний, как пишет telegraph.co.uk. Именно здесь, к примеру, взорвали первую советскую атомную бомбу. Радиационному облучению в регионе подверглись сотни тысяч людей.
Какие еще есть интересные туристические места за рубежом, где родились известные украинцы?
Холм в Польше. Здесь родился Михаил Грушевский – 29 сентября 1866 года, его отец-учитель работал в Холме. Сегодня город привлекает туристов прежде всего двухкилометровыми Меловыми подземельями – лабиринтами под городом, полными легенд о сокровищах и привидениях. А также базиликой Рождества Пресвятой Девы Марии на Высокой Горке, бывшей Даниловой горе, и, конечно, домом семьи Грушевских в старом городе.
Ницца во Франции. Здесь родился Евгений Патон, а еще этот город известен 300 солнечными днями в году и жемчужинами Лазурного берега. Патон – выдающийся украинский ученый, создатель электросварки и мостостроительной школы. А его родной город Ницца предлагает миллионам туристов Променад дез Англе – семикилометровую набережную, заложенную английскими аристократами в 1820-х, Старый город Вье Ниц с барковыми церквями и рынком Кур Салея, Замковый холм с панорамой на порт и Альпы, а также Музей Матисса.
