А проте правда недалеко – Стефаник народився на Прикарпатті. З посиланням на karpaty.info розповідаємо про це докладніше.
Де шукати музей Василя Стефаника і легендарний Камінний хрест?
Василь Стефаник народився не на Буковині, як часто вважають, а у селі Русів на Прикарпатті, поблизу Снятина, нині це Івано-Франківська область. З'явився на світ майбутній геніальний письменник 14 травня 1871 року у заможній селянській родині, як зазначає dovidka.biz.ua.
До ювілею цієї події у 1941 році у Русові відкрили Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника. Він є й сьогодні та складається з двох частин – літературної та меморіальної, що розміщені у різних спорудах.
Літературний музей розташований на вулиці Стефаника, 20 – на пагорбі біля погруддя письменника. У трьох кімнатах тут виставлені автентичні предмети побуту часів письменника, фотографії та документи, пов'язані з історією життя новеліста.
Також із музейного пагорба за ясної погоди можна побачити той самий легендарний Камінний хрест. Саме про нього писав Стефаник у своїй найвідомішій однойменній новелі.
Меморіальна частина музею – це батьківська хата Стефаника, де він народився і провів дитинство. Могила письменника стоїть теж у його рідному селі Русів – на найвищому пагорбі, де Стефаника поховали 1936 року після важкої хвороби.
А ще неподалік від Русова є місто Снятин, де письменник також проводив час і черпав натхнення. Ратуша тут – архітектурна візитівка, збудована 1861 року, а її вежа у 50 метрів є другою за висотою в Україні після Львівської.
Під час подорожі місцями Стефаника варто відвідати й Івано-Франківськ, обласний центр Прикарпаття. Тут є красива пішохідна Стометрівка на вулиці Незалежності – серце міста з кав'ярнями та архітектурою. Також міська ратуша та головна площа у центрі, що формують ядро історичного Станіслава.
А ще парк імені Тараса Шевченка з велодоріжками, ландшафтним дизайном та зонами для відпочинку. І Станіславське озеро поруч, штучно створене у 1955 році, з острівцем Кохання та можливістю покататися на катамаранах.
Які туристичні місця, де народилися видатні письменники, також варто побачити?
Іван Франко народився у селі Нагуєвичі. На цій локації у Львівській області діє Державний історико-культурний заповідник "Нагуєвичі", відкритий 1994 року. Тут є батьківська садиба, літературно-меморіальний музей, "Стежка Франка" та "Галявина казок".
Михайло Коцюбинський народився у Вінниці. Це сталося на розі Театральної та Соборної вулиць у двоповерховій хаті 1848 року, де сьогодні працює музей з автентичними меблями, рукописами та фото. У Вінниці є екомаршрут "Стежка Коцюбинського" у 5 кілометрів Сабарівським лісом до Скелі письменника.