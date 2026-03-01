А проте правда недалеко – Стефаник народився на Прикарпатті. З посиланням на karpaty.info розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Поб'ємось об заклад – ви навіть не знали, що на Прикарпатті є цей замок

Де шукати музей Василя Стефаника і легендарний Камінний хрест?

Василь Стефаник народився не на Буковині, як часто вважають, а у селі Русів на Прикарпатті, поблизу Снятина, нині це Івано-Франківська область. З'явився на світ майбутній геніальний письменник 14 травня 1871 року у заможній селянській родині, як зазначає dovidka.biz.ua.

До ювілею цієї події у 1941 році у Русові відкрили Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника. Він є й сьогодні та складається з двох частин – літературної та меморіальної, що розміщені у різних спорудах.

Літературний музей розташований на вулиці Стефаника, 20 – на пагорбі біля погруддя письменника. У трьох кімнатах тут виставлені автентичні предмети побуту часів письменника, фотографії та документи, пов'язані з історією життя новеліста.

Садиба Стефаника і камінний хрест: дивіться відео РіднаГаличина

Також із музейного пагорба за ясної погоди можна побачити той самий легендарний Камінний хрест. Саме про нього писав Стефаник у своїй найвідомішій однойменній новелі.

Меморіальна частина музею – це батьківська хата Стефаника, де він народився і провів дитинство. Могила письменника стоїть теж у його рідному селі Русів – на найвищому пагорбі, де Стефаника поховали 1936 року після важкої хвороби.

А ще неподалік від Русова є місто Снятин, де письменник також проводив час і черпав натхнення. Ратуша тут – архітектурна візитівка, збудована 1861 року, а її вежа у 50 метрів є другою за висотою в Україні після Львівської.

Під час подорожі місцями Стефаника варто відвідати й Івано-Франківськ, обласний центр Прикарпаття. Тут є красива пішохідна Стометрівка на вулиці Незалежності – серце міста з кав'ярнями та архітектурою. Також міська ратуша та головна площа у центрі, що формують ядро історичного Станіслава.

Що подивитися в Івано-Франківську: дивіться відео uzolimanko

А ще парк імені Тараса Шевченка з велодоріжками, ландшафтним дизайном та зонами для відпочинку. І Станіславське озеро поруч, штучно створене у 1955 році, з острівцем Кохання та можливістю покататися на катамаранах.

Які туристичні місця, де народилися видатні письменники, також варто побачити?