Де народився Тарас Цимбалюк і що можна побачити у рідному місті героя шоу "Холостяк"

Тарас Цимбалюк народився 16 грудня 1989 року у місті Корсунь-Шевченківський. Це у Черкаській області, за якихось 150 кілометрів від Києва.

Саме це місто над Россю стало стартом шляху актора, який у 2025 році став головним героєм шоу "Холостяк". А чим воно цікаве для туристів, ​розповість 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita.

Дивіться також Найкращі локації Черкащини: 10 місць, які обов'язково слід додати у свій туристичний маршрут

Рідне місто героя "Холостяка": чим вражає туристів Корсунь-Шевченківський?

Головна локація, яку варто побачити у регіоні міста Корсунь-Шевченківський – це державний історико-культурний заповідник площею у понад 100 гектарів. Він об'єднує саме, власне, місто та навколишні села Стеблів, Квітки й Виграїв, як пише ТСН.

У центрі заповідника – палацово-парковий ансамбль Понятовських-Лопухіних XVIII – XIX століть. Тут можна побачити класицистичний палац над скелястим берегом Росі з трьома флігелями. Усередині ж – музей історії Корсунь-Шевченківської битви з експозицією про одну з ключових танкових операцій Другої світової війни.​

Навколо палацу простягається ландшафтний парк, закладений ще у 1780-х роках. У парку є гарні ставки, острови, романтичні містки та красиві скелясті береги, між якими Рось прорізає гранітний каньйон. Тут ростуть близько 300 видів дерев і кущів.

До слова, особливо відомою є гора Янталка, повністю засаджена бузком – тож навесні вона перетворюється на фіолетове море. Загалом парк створює ідеальні кадри для прогулянок, зйомок і сторіз – саме такі пейзажі часто показують у тревел-відео про Черкащину.​

Цікаві факти про Корсунь-Шевченківський: дивіться відео motainavus

І це ще далеко не все. У заповіднику працюють меморіальні музеї Івана Нечуя-Левицького у Стеблові, автора "Кайдашевої сім’ї" (за якою зняли, до слова, серіал "Спіймати Кайдаша", де також одну з головних ролей виконував Тарас Цимбалюк) та композитора Кирила Стеценка у Виграєві.

Обидва села розташовані за кілька кілометрів від Корсуня, тож їх легко скомбінувати в один маршрут вихідного дня. Це шанс не тільки побачити батьківщину відомого актора, а й відчути середовище, в якому формувалися класики української літератури та музики.​

Які ще цікаві туристичні місця Черкащини варто відвідати?