Не у Києві: де народився Melovin і які 5 небанальних родзинок цього міста слід побачити кожному
- Melovin (Костянтин Бочаров) народився в Одесі, а не в Києві, як багато хто вважає.
- В Одесі є багато небанальних місць, які варто побачити, як-от дача Рено, Карантинний мол, Geneva Art Wall тощо.
Костянтин Бочаров – популярний український співак, відомий усьому світу як Melovin. І багато хто думає, що він киянин за походженням.
Але правда в тім, що народився Melovin в Одесі. З посиланням на Суспільне розповідаємо про це докладніше.
Melovin (Костянтин Бочаров) – учасник Євробачення 2018 від України, переможець численних музичних конкурсів і один із найяскравіших сценічних образів вітчизняної попсцени. А народився він 11 квітня 1997 року у знаменитому місті на березі Чорного моря – Одесі, як зазначає hochu.ua.
Це місто, звісно, не однієї знаменитості, це місто з характером, яке завжди знайде чим здивувати навіть тих, хто приїжджає туди далеко не вперше. Більшість туристів знають Одесу за Потьомкінськими сходами, Дерибасівською та пляжами. Але ми розповімо про інші п'ять місць – які варто побачити окремо.
Дача Рено. Це вілла французького підприємця Жана Рено (не актора, про якого ви могли подумати), збудована наприкінці XIX століття на Французькому бульварі. Вона й досі стоїть серед старих дерев – трохи занедбана, але неймовірно атмосферна.
Карантинний мол. Це стара гавань, збудована у XIX столітті, куди відправляли на карантин кораблі з хворими. Сьогодні це тихий куток біля порту, де рибалять місцеві, і який туристи найчастіше минають. А дарма, адже там чудова відчувається справжня Одеса.
Дворик художників. Прихований у глибині одного зі старих кварталів, звичайний дворик перетворився на стихійну галерею просто неба – стіни, ворота і навіть бруківка тут розмальовані місцевими митцями. Причім художники постійно додають нові деталі.
Geneva Art Wall. Це найбільша фреска Одеси, розписана у рамках міжнародного вуличного артпроєкту. Масштаб вражає – це стіна багатоповерхівки, яку видно здалеку, і яка щороку приваблює фотографів і любителів стритарту з усієї України.
Шкодова гора. Це один із найстаріших куточків міста зі старовинним козацьким цвинтарем, звідки відкривається панорама на порт і море. Більшість одеситів знають про неї, але туристи сюди майже не доходять – і дуже дарма.
Попри складнощі воєнного часу, Одеса відкрита для туристів. Кав'ярні, ресторани й культурні заклади працюють, а навесні до традиційного шарму додаються квітучі сакури у міських парках. Одеса – це місто, яке треба відчути, а не просто сфотографувати.
А які цікаві локації Одеси просто неможливо оминути?
Звісно, це Пасаж – торгово-готельна галерея у серці міста на перетині Дерибасівської та Преображенської. Його збудували у 1899 році у стилі неоренесансу з елементами бароко. Всередині – мармурові сходи, ліпнина, скульптурні композиції й унікальний скляний дах, що заливає простір природним світлом цілий рік.
І неодмінно Дерибасівська – найстаріша вулиця Одеси, що вперше з'явилася на картах ще у 1811 році під назвою Гімназична, але вже у 1812 здобула свою сучасну назву. Сьогодні це довга пішохідна вулиця з музикантами, найстарішим міським садом та Літературним музеєм. Дерибасівська сама по собі – справжній музей просто неба, де кожна будівля розповідає окрему історію.
