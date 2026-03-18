Мовиться про селище Куликів неподалік Львова. І з посиланням на karpaty.info розповідаємо про нього докладніше.

Тут народився Ступка і роблять знамениту ковбасу: чим відомий Куликів у Львівській області?

Куликів – це селище, розташоване за якихось 20 кілометрів на північ від Львова дорогою на Жовкву. Воно невелике, кілька вулиць і прямокутний ринок, але має свої цікавинки – готичний костел і гору з австрійським спостережним пунктом.

А ще 27 серпня 1941 року там народився Богдан Сильвестрович Ступка, як вказує Суспільне – один із найвидатніших акторів в історії українського кіно і театру, народний артист, Герой України, лауреат Шевченківської премії. Кілька років навіть був міністром культури.

Його виконання Богдана Хмельницького, Тараса Бульби та десятків інших складних ролей надзвичайно впізнавані. І от саме у Куликові він починав свій шлях до вершин – щоправда, прожив там лише перші 7 років (у 1948 родина переїхала до Львова).

А проте у Куликові Богдан Ступка залишився не як монумент, а як людина, про яку місцеві завжди казатимуть "наш". Що ж пропонує гостям це селище сьогодні?

Головна архітектурна пам'ятка – готичний костел Святого Миколая, зведений у 1538 році на місці старішого дерев'яного храму. Фундатором будівництва був тодішній власник Куликова Микола Гербурт Одновський.

Храм постав у стилі пізньої готики – однонефний, суворий, із масивними стінами й характерними стрільчастими вікнами. У XVI столітті до нього добудували дві симетричні каплиці. На Галичині готичних храмів у такому стані збереженості – одиниці.

Трохи осторонь можна побачити залишки земляних фортифікацій колишнього дерев'яного замку власників Куликова. А за містечком здіймається гора Червоний Камінь – австрійський спостережний пункт часів Першої світової війни. Підйом туди вільний, а краєвидів із вершини більш ніж вистачає.

І окремий розділ місцевої слави – куликівська ковбаса. Це локальний м'ясний продукт, яким селище славиться вже кілька століть і який досі виробляють тут за традиційними рецептами. Зупинитись і придбати – обов'язковий пункт у списку справ.

Куликів зручно поєднати з Жовквою, вона у ще 15 кілометрах на північ, і це ренесансне місто-фортеця з добре збереженим замком і синагогою XVII століття. Ось так можна сформувати повноцінний насичений маршрут на один день зі Львова.

