Віра Холодна – одна з найвідоміших зірок німого кіно, яка народилася в Полтаві 5 серпня 1893 року. Це хороший привід подивитися на місто не лише як на історичне, а й як на місце, де й досі відчувається зв'язок із людьми, що залишили по собі помітний слід. Тож 24 Канал запрошує вас у мандрівку на один день рідним містом зірки німого кіно та закликає відвідати його, якщо ви досі цього не зробили!

Віра Холодна – одна з найпомітніших актрис епохи німого кіно

Віра Холодна, у дівоцтві Левченко, стала однією з найпомітніших актрис епохи німого кіно. Її кар'єра розвивалася дуже швидко: за кілька років вона знялася в десятках фільмів і стала справжньою кінозіркою. Глядачів вона підкорювала вмінням передавати емоції поглядом, мімікою та дуже точною пластикою. У цьому і була її сила – на екрані вона виглядала природно і переконливо, навіть без слів. Серед її відомих стрічок – "Анна Кареніна" (1914), "Пісня переможного кохання" (1915), "Міражі" (1915), "Життя за життя" (1916), "Забудь про камін, у ньому згасли вогні" (1917).

Її життя було коротким, але дуже насиченим. У 1919 році Віра Холодна померла в Одесі від "іспанки" – так тоді називали іспанський грип. А вже у 1975 році її історія стала основою для фільму "Раба кохання". Тобто навіть через десятиліття після смерті про неї продовжували говорити – і це, мабуть, найкраще свідчення її впливу.

Що варто знати про Віру Холодну: дивіться відео

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Що варто знати про її рідне місто Полтаву

Полтава – місто з дуже довгою історією. Перша писемна згадка про нього датується 1174 роком, а з часом воно стало одним із важливих центрів Лівобережної України. Полтава пережила різні епохи: була козацьким містом, згодом – помітним культурним і адміністративним осередком, а події Полтавської битви 1709 року зробили її відомою далеко за межами України. Саме тому в місті так багато історичних шарів: тут поруч уживаються старі вулиці, меморіальні місця, літературні адреси та звичайне міське життя.

Сьогодні Полтава добре підходить для неквапливої прогулянки. Тут можна побачити класичну архітектуру, старі садиби, музеї й місця, пов'язані з українською культурою. Місто не намагається вразити з першого погляду – швидше розкривається поступово, якщо просто пройтися його вулицями без поспіху.

5 локацій, які варто відвідати у рідному місті Віри Холодної

1. Садиба-музей Івана Котляревського

Це одна з найвідоміших полтавських адрес, пов'язана з Іваном Котляревським – автором "Енеїди" і ключовою постаттю української літератури. У музеї можна побачити відтворену садибу, сад і меморіальний будинок. Це зручна локація для першого знайомства з літературною Полтавою: вона невелика, огляд не займає багато часу, а поруч є інші точки для прогулянки в центрі міста.

Адреса: Соборний майдан, 3.

Садиба-музей Івана Котляревського: дивіться відео

2. Сонячний парк у Полтаві

Сонячний парк – це одна з тих локацій, куди йдуть, щоб переключитися на інший темп. Тут зручно гуляти пішки, робити паузу між більш "важкими" туристичними точками і просто ловити місто без поспіху. Для туриста це хороший варіант, якщо хочеться живого зеленого простору, де можна посидіти в тіні, пройтися алеями, відпочити після оглядової екскурсії або влаштувати спокійний короткий маршрут у межах міста.

Адреса: вулиця Пилипа Орлика, 18.

3. Літературно-меморіальний музей Панаса Мирного

Це одна з найважливіших літературних адрес Полтави. Музей розташований у будинку, де жив і працював Панас Мирний, автор "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" У комплекс входить будинок письменника та меморіальний сад. Туристам тут варто звернути увагу на побутові деталі, планування садиби та те, як музей показує творчість та щоденне життя письменника. Закладіть собі бодай годинку, щоб провести її на цій локації.

Адреса: вулиця Панаса Мирного, 56.

4. Кругла площа та центр Полтави

Це історичний центр міста, сформований у стилі класицизму. Саме звідси зручно починати маршрут: поруч розташовані основні пам'ятки, музеї, адміністративні будівлі, кав'ярні та пішохідні вулиці. На площі варто звернути увагу на планування простору – вона добре показує, як у Полтаві поєднали історичну забудову й сучасне міське життя. Для туриста це ще й практична точка: звідси легко дістатися до більшості ключових локацій пішки.

Як виглядає Кругла площа та центр Полтави: дивіться відео

Адреса: вулиця Соборності.

5. Провулок Віри Холодної

Це невелика вулиця, названа на честь уродженки Полтави. Її варто включити в маршрут як символічну точку, пов'язану з біографією акторки, про яку ми розповіли сьогодні. Для туриста це цікавий приклад того, як місто вшановує своїх відомих мешканців у топоніміці.

Маршрут по місту Полтава: дивіться на карті

Полтава – це місто, яке краще відкривати без поспіху. Тут легко скласти маршрут, де історія, культура й міський ритм не заважають одне одному, а навпаки – добре доповнюють. А постать Віри Холодної додає цьому маршруту ще одну цікаву точку входу.