Вера Холодная – одна из самых известных звезд немого кино, родившаяся в Полтаве 5 августа 1893 года. Это хороший повод взглянуть на город не только как на исторический, но и как на место, где до сих пор ощущается связь с людьми, оставившими после себя заметный след. Поэтому 24 Канал приглашает вас в однодневное путешествие по родному городу звезды немого кино и призывает посетить его, если вы до сих пор этого не сделали!

Вера Холодная – одна из самых заметных актрис эпохи немого кино

Вера Холодная, в девичестве Левченко, стала одной из самых ярких актрис эпохи немого кино. Ее карьера развивалась очень быстро: за несколько лет она снялась в десятках фильмов и стала настоящей кинозвездой. Зрителей она покоряла умением передавать эмоции взглядом, мимикой и очень точной пластикой. В этом и заключалась ее сила – на экране она выглядела естественно и убедительно, даже без слов. Среди ее известных фильмов – "Анна Каренина" (1914), "Песня победоносной любви" (1915), "Миражи" (1915), "Жизнь за жизнь" (1916), "Забудь о камине, в нем погасли огни" (1917).

Ее жизнь была короткая, но очень насыщенная. В 1919 году Вера Холодная умерла в Одессе от "испанки" – так тогда называли испанский грипп. А уже в 1975 году ее история легла в основу фильма "Раба любви". То есть даже спустя десятилетия после смерти о ней продолжали говорить – и это, пожалуй, лучшее свидетельство ее влияния.

Что стоит знать о Вере Холодной: смотрите видео

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Что стоит знать о ее родном городе Полтаве

Полтава – город с очень долгой историей. Первое письменное упоминание о нем датируется 1174 годом, а со временем он стал одним из важных центров Левобережной Украины. Полтава пережила разные эпохи: была казацким городом, впоследствии – заметным культурным и административным центром, а события Полтавской битвы 1709 года сделали ее известной далеко за пределами Украины. Именно поэтому в городе так много исторических слоев: здесь бок о бок сосуществуют старые улицы, мемориальные места, литературные адреса и обычная городская жизнь.

Сегодня Полтава отлично подходит для неспешной прогулки. Здесь можно увидеть классическую архитектуру, старинные усадьбы, музеи и места, связанные с украинской культурой. Город не пытается поразить с первого взгляда – скорее раскрывается постепенно, если просто прогуляться по его улицам без спешки.

5 мест, которые стоит посетить в родном городе Веры Холодной

1. Усадьба-музей Ивана Котляревского

Это один из самых известных полтавских адресов, связанный с Иваном Котляревским – автором "Энеиды" и ключевой фигурой украинской литературы. В музее можно увидеть воссозданную усадьбу, сад и мемориальный дом. Это удобное место для первого знакомства с литературной Полтавой: оно небольшое, осмотр не занимает много времени, а рядом есть другие точки для прогулки в центре города.

Адрес: Соборная площадь, 3.

Усадьба-музей Ивана Котляревского: смотрите видео

2. Солнечный парк в Полтаве

Солнечный парк – это одно из тех мест, куда идут, чтобы переключиться на другой ритм. Здесь удобно гулять пешком, делать паузу между более "тяжелыми" туристическими точками и просто наслаждаться городом без спешки. Для туриста это хороший вариант, если хочется живого зеленого пространства, где можно посидеть в тени, пройтись по аллеям, отдохнуть после обзорной экскурсии или устроить спокойный короткий маршрут в пределах города.

Адрес: улица Пилиппа Орлика, 18.

3. Литературно-мемориальный музей Панаса Мирного

Это одно из важнейших литературных мест Полтавы. Музей расположен в доме, где жил и работал Панас Мирный, автор "Разве ревут волы, когда ясли полны?". В комплекс входит дом писателя и мемориальный сад. Туристам здесь стоит обратить внимание на бытовые детали, планировку усадьбы и то, как музей показывает творчество и повседневную жизнь писателя. Запланируйте хотя бы час, чтобы провести ее на этой локации.

Адрес: улица Панаса Мирного, 56.

4. Круглая площадь и центр Полтавы

Это исторический центр города, построенный в стиле классицизма. Именно отсюда удобно начинать маршрут: рядом расположены основные достопримечательности, музеи, административные здания, кафе и пешеходные улицы. На площади стоит обратить внимание на планировку пространства – она хорошо показывает, как в Полтаве совместили историческую застройку и современную городскую жизнь. Для туриста это еще и удобная отправная точка: отсюда легко добраться до большинства ключевых мест пешком.

Как выглядит Круглая площадь и центр Полтавы: смотрите видео

Адрес: улица Соборности.

5. Переулок Веры Холодной

Это небольшая улица, названная в честь уроженки Полтавы. Ее стоит включить в маршрут как символическую точку, связанную с биографией актрисы, о которой мы рассказали сегодня. Для туриста это интересный пример того, как город чтит своих известных жителей в топонимике.

Маршрут по городу Полтава: смотрите на карте

Полтава – это город, который лучше открывать без спешки. Здесь легко составить маршрут, где история, культура и городской ритм не мешают друг другу, а наоборот – хорошо дополняют. А личность Веры Холодной добавляет этому маршруту еще одну интересную отправную точку.