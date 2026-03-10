Мало хто знає, що на території занедбаного заводу ЛАЗ у Львові стоїть колись розкішний храм
- Колишній монастир на території заводу ЛАЗ у Львові, збудований у 1932 – 1938 роках, пережив радянську окупацію, НКВС та пожежу, але зараз руйнується у приватній власності.
- У 2026 році Львівська міська рада звернулася до уряду з проханням передати монастир у власність громади для його збереження.
У промисловій частині Львова серед іржавих цехів і порожніх заводських корпусів стоїть ця особлива будівля. Її легко сплутати зі складом або клубом радянської епохи.
Але насправді тут колись був величний монастирський комплекс Кармелітів Босих із костелом. З посиланням на "Інтерактивний Львів" розповідаємо про це докладніше.
Серед руїн заводу ЛАЗ у Львові заховано монастир із трагічною долею: що з ним сталося?
На вулиці Персенківка, 10 у Львові стоїть архітектурна пам'ятка, що пережила НКВС, радянський завод і пожежу, ба й досі бореться за виживання. Це колишній чоловічий монастир, нині розташований на території ЛАЗ, Львівського автобусного заводу.
Будівництво монастиря тут розпочалося у квітні 1932 року – у лаконічному стилі модернізму, характерному для католицьких споруд міжвоєнної Польщі. Магістрат кілька разів зупиняв процес через проблеми з дозволами, але комплекс таки звели – до 1938 року.
Ця невелика, але представницька споруда з вітражами й монастирськими приміщеннями мала стати духовним осередком Персенківки. Але прийшла радянська окупація.
Який вигляд мав і який має у наш час колишній монастир на території ЛАЗ у Львові / Дивіться фото modernism.lviv-online.com
Наприкінці Другої світової війни радянські війська зайняли частину комплексу, а в монастирські келії заселили підрозділи моторошного НКВС. Там проводили жорстокі допити та страти, і могли бути вбиті тисячі людей.
Після війни й кармеліти покинули Львів – у травні 1946 року у рамках програми репатріації поляків. Тоді ж на цій ділянці заснували Львівський автомобільний завод, що трохи згодом перетворився на автобусний.
Костел переробили під актовий зал підприємства. Внутрішній простір поділили на два поверхи, автентичні вітражі демонтували й замінили вікнами із символікою заводу. Келії частково стали гуртожитком для робітників.
ЛАЗ гарно працював багато років, випускаючи тисячі автобусів, однак 1990-ті й 2000-ні не витримав, зрештою оголосивши про банкрутство. Разом із ним в остаточне запустіння потрапив і монастирський комплекс.
Актовий зал ЛАЗ – насправді розкішний монастир кармелітів із кривавою таємницею підвалів: дивіться відео ZaxidNetTV
У 2018 році будівлі дали статус пам'ятки архітектури місцевого значення та внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Проте вже у 2019 пожежа знищила бібліотеку і стелю. На сьогодні комплекс перебуває у приватній власності й продовжує руйнуватися.
Тільки у лютому 2026 року ситуація зрушилася. Виконавчий комітет Львівської міської ради підтримав позицію про необхідність збереження ансамблю та його передачі релігійній громаді, як зазначає zaxid.net. Рада звернулась до уряду з проханням передати колишній монастир у власність громади Львова.
Які ще цікаві місця Львова варто побачити?
Площа Митна у центрі Львова має таку назву через митну адміністрацію, яку в кінці XVIII століття розмістили у колишньому костелі кларисок. Сьогодні тут можна побачити залишки оборонних мурів, музей Пінзеля з кращими зразками барокової скульптури, історичну бруківку та сучасний фонтан із підсвіткою.
Оглядовий майданчик Цитаделі. Цитадель будували австрійці у 1850-х як військове укріплення, але під час Другої світової нацисти там зробили концтабір Stalag-328. Одна з чотирьох круглих веж збереглася й сьогодні обладнана відкритим оглядовим майданчиком, звідки панорама міста не поступається жодній іншій відомій терасі Львова.
