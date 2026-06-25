Про Синевир забудьте: у яких озерах Карпат дозволено купатися

Літня спека змушує шукати прохолоди, проте далеко не всі мальовничі озера в горах дозволені для купання. Більшість із них ховають суворі заповідні заборони та навіть містичні небезпеки.

З іншого боку, справжнім відкриттям стають облаштовані гірські пляжі біля озер, де якраз плавати можна. 24 Канал розповість про них докладніше.

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Озеро Молодості – "Блакитний прапор" Карпат

У червні 2026 року над знаменитим озером Молодості на Буковелі вперше замайорів престижний екологічний стяг Blue Flag ("Блакитний прапор"). Це перша і єдина гірська водойма у світі, яка здобула таку високу міжнародну нагороду за чистоту води та безпеку.

Молодості – це штучне гігантське озеро завдовжки понад 750 метрів та завглибшки до 8 метрів, яке наповнюють з кришталевих підземних джерел. Вода там прогрівається до комфортних 20 – 23 градусів. Озеро розташоване у селищі Поляниця Івано-Франківської області.

Вхід на двокілометровий облаштований пляж є абсолютно вільним. А от за преміальні зручності на кшталт шезлонгів чи розваг у комплексі VODA club доведеться доплатити.

Ось який вигляд має озеро Молодості у Поляниці: дивіться відео LACONTRAVELER

Закарпатське море з таємничими мешканцями

Якщо душа прагне розмаху, варто вирушити до Берегівського району Закарпатської області, де розкинулося озеро Дийда, яке місцеві гордо називають Закарпатським морем. Це величезна штучна водойма площею у понад 50 гектарів та завглибшки до 16 метрів.

Озеро тут утворилося на місці колишнього піщаного кар'єру. Вода в озері надзвичайно чиста, а піщані пляжі екокурорту "Бумеранг" ваблять тисячі відпочивальників. Вхід на пляж у будні коштує 250 гривень, а у вихідні – 350.

Для любителів містики тут є свій гачок – старожили переповідають легенду про чорного монстра з довгою шиєю, що нібито мешкає на дні. Він, мовляв, полює тільки на тих туристів, які перед нічним купанням надто захопилися дегустацією знаменитих місцевих вин.

Озеро Дийда славиться екологією та чистою водою: дивіться відео bodiapokazhe

"Силоамська купальня" та солоні води Кунігунди

Для тих, хто прагне поєднати пляжний відпочинок з оздоровленням, ідеальним вибором стане Шаянське озеро. Вода тут має унікальний мінералізований склад, що позитивно впливає на суглоби та нервову систему.

На березі озера облаштовано відпочинковий комплекс "Силоамська купальня" з водними гірками, прокатом човнів та катамаранів. Вхід для дорослих коштує від 100 – 150 гривень.

А якщо ви хочете відчути невагомість, вирушайте до селища Солотвино на знамениту Кунігунду. Це унікальне солоне озеро, що є майже повним аналогом Мертвого моря – тут вода буквально виштовхує тіло на поверхню, а сульфідні грязі творять справжні дива зі шкірою.

Шаянське озеро знають завдяки поєднанню пляжного відпочинку й оздоровлення: дивіться відео shalenyviter

Чому купання у Синевирі та Несамовитому під суворою забороною?

Плануючи літню відпустку в горах, мандрівники часто прагнуть поєднати походи з відпочинком біля води. Проте більшість унікальних карпатських водойм мають заповідний статус, тому занурення в них загрожує серйозними наслідками.

Зокрема, купання та вилов риби у Синевирі суворо заборонені. І не лише через статус водно-болотного угіддя міжнародного значення, а й через небезпечну глибину та крижану воду, температура якої навіть у спеку не перевищує 13 градусів.

Не менш суворі обмеження діють і на Чорногірському хребті. Окрім загрози для здоров'я через переохолодження, купання в озері Несамовите загрожує штрафами, а місцеві легенди застерігають відчайдухів від порушення спокою містичної водойми, яку вважають прихистком для буремних душ.