Унікальний документ, до слова, що рятував життя у Середньовіччі. 24 Канал із посиланням на Atlas Obscura розповість про це докладніше.

Де можна отримати сертифікат, який підтверджує, що ви – не відьма?

Музей називається De Heksenwaag – "Ваги відьом", а розташований він в Oudewater, що у нідерландській провінції Утрехт. У цьому приміщенні з 1482 року стояли, власне, дуже незвичайні ваги.

На них зважували обвинувачених у чаклунстві. Причім вагу у понад 40 – 50 кілограмів вважали "нормальною" – мовляв, такі люди не можуть літати на мітлі.

Кажуть, тут був єдиний чесний суд у Європі. Річ у тім, що за весь час нікого відьмою не визнали, а отже – нікого не спалили. Звідси рятувалися "відьми" з Німеччини, Франції, Італії тощо, здобуваючи Certificaet van Weginghe – "сертифікат не відьми".

Нагадаємо, у XVI – XVII століттях полювання на відьом забрало, за різними оцінками, від 40 до 60 тисяч життів. Та Oudewater став символом гуманності серед середньовічних міст.​

Як зазначає профільний сайт heksenwaag.nl, кілька століть тому на вогнищах спалювали невинних людей, а нині ж "суди над відьмами" відбуваються у соціальних мережах. Відтак ніколи не зайвим буде нагадати, наскільки вся ця історія є безглуздою.

Тут можна легко "довести", що людина не є відьмою: дивіться відео ana.neanna

Сьогодні музей, відкритий з 1920-х років, приваблює тисячі туристів. Тут є аудіовізуальні шоу, експозиція "ANDERS?!" про обструкції минулого й сучасного, як-от дискримінація чи кібербулінг, дитячий квест тощо.

За зважування беруть 8,25 євро (це ціна дорослого вхідного квитка), а сертифікат видають англійською та нідерландською мовами. І люди охоче їдуть по цей вкрай неординарний сувенір на все життя – "доказ" невинуватості у "відьомських" справах.

Саме містечко Oudewater, до речі, вабить людей своїм спокоєм. Тут красиві канали, мости, є ферма сирів Ruyge Weyde поруч. Загалом – ідеальна локація для лінивого сімейного дня.

