Унікальний документ, до слова, що рятував життя у Середньовіччі. 24 Канал із посиланням на Atlas Obscura розповість про це докладніше.
Де можна отримати сертифікат, який підтверджує, що ви – не відьма?
Музей називається De Heksenwaag – "Ваги відьом", а розташований він в Oudewater, що у нідерландській провінції Утрехт. У цьому приміщенні з 1482 року стояли, власне, дуже незвичайні ваги.
На них зважували обвинувачених у чаклунстві. Причім вагу у понад 40 – 50 кілограмів вважали "нормальною" – мовляв, такі люди не можуть літати на мітлі.
Кажуть, тут був єдиний чесний суд у Європі. Річ у тім, що за весь час нікого відьмою не визнали, а отже – нікого не спалили. Звідси рятувалися "відьми" з Німеччини, Франції, Італії тощо, здобуваючи Certificaet van Weginghe – "сертифікат не відьми".
Нагадаємо, у XVI – XVII століттях полювання на відьом забрало, за різними оцінками, від 40 до 60 тисяч життів. Та Oudewater став символом гуманності серед середньовічних міст.
Як зазначає профільний сайт heksenwaag.nl, кілька століть тому на вогнищах спалювали невинних людей, а нині ж "суди над відьмами" відбуваються у соціальних мережах. Відтак ніколи не зайвим буде нагадати, наскільки вся ця історія є безглуздою.
Тут можна легко "довести", що людина не є відьмою: дивіться відео ana.neanna
Сьогодні музей, відкритий з 1920-х років, приваблює тисячі туристів. Тут є аудіовізуальні шоу, експозиція "ANDERS?!" про обструкції минулого й сучасного, як-от дискримінація чи кібербулінг, дитячий квест тощо.
За зважування беруть 8,25 євро (це ціна дорослого вхідного квитка), а сертифікат видають англійською та нідерландською мовами. І люди охоче їдуть по цей вкрай неординарний сувенір на все життя – "доказ" невинуватості у "відьомських" справах.
Саме містечко Oudewater, до речі, вабить людей своїм спокоєм. Тут красиві канали, мости, є ферма сирів Ruyge Weyde поруч. Загалом – ідеальна локація для лінивого сімейного дня.
Які ще цікаві та неординарні локації у Європі варто відвідати?
Бурглі-хаус біля Стемфорда, що в Англії. Там розташований єлизаветинський маєток XVI століття, що став знімальним майданчиком для фільму від Netflix "Франкенштейн" 2025 року та багатьох інших.
Кафедра Диявола у Шотландії. Це каньйон із червоними скелями, де потік води від мінералів нагадує кров. За легендою, у цій загадковій ущелині диявол виголошував якісь промови.