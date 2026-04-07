Тут знайшли предка людини віком 3,2 мільйона років та виживають бактерії у киплячій кислоті

Данакільська западина в Ефіопії – це одна з найекстремальніших і найзагадковіших локацій на Землі. Тут зустрілися три тектонічні плити, земля лежить понад 100 метрів нижче рівня моря, а спека влітку сягає понад 60 градусів тепла.

Дивіться також Ніхто не зміг його здолати: що це за унікальне село у формі зірки у Нідерландах

Як утворилася Данакільська западина і чому вона унікальна?

Данакільська западина утворилася через дрейф африканської та азійської тектонічних плит, розповідається в Brilliant Africa. Поступове розходження плит зі швидкістю 1 – 2 сантиметри на рік залишило після себе глибоку геологічну впадину, відому сьогодні як Данакільська або Афарська западина.

Як виглядає западина: дивитись відео

Вона розташована в точці трикутного стику трьох тектонічних плит, що робить регіон надзвичайно унікальним з геологічної точки зору. Афарська западина простягається територіями Джибуті, Еритреї та регіону Афар в Ефіопії, а її північна частина – це саме Данакільська западина, що лежить понад 100 метрів нижче рівня моря та містить одні з найекзотичніших, "позаземних" ландшафтів на планеті.

Крім неймовірної геології, западина важлива й для науки про життя. У 1974 році тут знайшли останки "Люсі" – предка сучасної людини віком 3,2 мільйона років, який нині експонується у Національному музеї в Аддіс-Абебі.

Дивіться також Де розташований один із найкрасивіших водоспадів, що впадає в океан

Додатково варто зазначити, що Данакільська западина є однією з найспекотніших точок на планеті, з середньорічними температурами понад 34 градусів, а влітку повітря тут може прогріватися до 63 градусів і більше, що робить регіон справжнім випробуванням для людини та будь-яких експедицій.

Данакільська западина / фото TripAdvisor

Також у березні 2017 року команда вчених під керівництвом Барбари Кавалацці з Болонського університету знайшла докази життя в западині, розповідає BBC. Дослідники змогли ізолювати та проаналізувати ДНК бактерій, які виявилися справжніми "поліекстремофілами". Це означає, що вони пристосовані одночасно до надзвичайної кислотності, високих температур і солоності.

Якби людина потрапила у воду з температурою 100 градусів і сильною кислотністю, це було б катастрофою,

– пояснює Барбара Кавалацці.

Ще цікавіше, що вчені знайшли дві різні форми бактерій у різних частинах Данакіля: у соляних джерелах та кислотних басейнах кратера Даллол, де вода кипить і світиться яскравими кольорами. Це дослідження стало першим підтвердженням існування мікробного життя в кислотних басейнах Данакіля та відкриває нові горизонти для розуміння того, як життя може виживати в найекстремальніших умовах на Землі і, можливо, на інших планетах.

Які є ще незвичайні локації у світі?