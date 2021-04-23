COVID-19 вже на Евересті: захворів альпініст з Норвегії

Влада Непалу дозволила з квітня сходження на найвищу вершину світу Еверест після річної заборони у зв'язку з пандемією. Однак щонайменш один альпініст з тих, хто готується до сходження, захворів на COVID-19.

Не пощастило норвезькому альпіністу Ерленду Нессу. Він почувався зле протягом шести днів, вже піднявшись у гори.

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У підсумку його евакуювали гелікоптером, і доставили до лікарні непальської столиці Катманду. ПЛР-тест виявився позитивним. Окрім нього, з групи захворів також один із шерпів.

Станом на 22 квітня альпініст вже одужав. Він розповів, що не знає, де саме заразився, але ймовірно, що в одній з кав'ярень біля місця, звідки починають сходження. Ерленд визнав, що міг би ретельніше дотримуватися заходів безпеки.

Я дуже сподіваюся, що ніхто з інших не заразиться короною високо в горах. Неможливо евакуювати людей за допомогою вертольота, коли вони перевищують 8 000 метрів, – сказав Несс норвезькому виданню NRK.

Також додав, що на великій висоті вже важко дихати, тому будь-який спалах хвороби серед альпіністів представляє серйозні ризики для здоров'я.

Як потрапити в Непал?

Туристам, зокрема альпіністам, необхідно пред'явити свіжий негативний ПЛР-тест, пройти обов'язковий тижневий карантин. Також мати в складі експедиції лікаря, обмежити контакти членів експедиції своєю групою, і дотримуватися гігієнічних протоколів.

Нагадаємо, доступ до найвищої вершини Землі – Евересту, закрили 23 жовтня у зв'язку з пандемією COVID-19. Оскільки у регіоні було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом.

Крім того, гора Еверест виявилася на 0,86 метра вищою, ніж вважалося раніше.