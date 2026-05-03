Ця країна дешевша за туристичну Хорватію: усі скоро поїдуть саме сюди

У Європі є кілька напрямків, які поки не встигли стати жертвами масового туризму. Такі місця дарують відчуття справжнього відпочинку без натовпів, зайвого шуму та завищених цін. Серед них особливо виділяється країна, в якій поєднуються золотисті пляжі, гірські пейзажі та доступні ціни.

Одним із таких напрямків є Чорногорія, пише The Mirror. Вона розташована між Хорватією та Албанією, омивається Адріатичним морем та вражає туристів горами, каньйонами та мальовничим узбережжям.

Чорногорію часто порівнюють з Хорватією, однак вона досить доступніша в ціні й не налічує такої значної кількості туристів.

Чим особлива Чорногорія?

Одним із найкращих місць для відпочинку є Будва. Туристів тут приваблюють довгі піщані пляжі, прозора бірюзова вода й активне нічне життя. Особливого шарму додає старе місто з вузькими вуличками та історичною атмосферою.

Столиця Подґориця пропонує туристам прогулятися містом і побачити чимало зелених зон, цікаву архітектуру та культуру затишних кафе, де можна приємно провести час.

Ще одним красивим містом вважається Тіват. Його часто асоціюють із розкішшю, оскільки яхтова пристань нагадує атмосферу Монако. Тут можна побачити дорогі яхти, стильні бутики та ресторани з видом на гори. У цій локації все виглядає як з листівки.

Та попри вражаючі пейзажі та атмосферу, Чорногорія залишається значно доступнішою за популярні західноєвропейські курорти. Пиво тут коштує 120 гривень, а поїздка автобусом обійдеться у 300 гривень. За страву в ресторані доведеться викласти приблизно 600 гривень.

Що важливо, навіть у високий сезон тут можна знайти доступне житло – від апартаментів біля моря до гірських шале.

Як пише Lonely Planet, пляжний сезон у Чорногорії розпочинається на початку літа і триває до середини вересня. У травні Адріатичне море може бути прохолодним, тому відпустку краще планувати з червня. Пік сезону – липень та серпень. Щоправда, у цей період в країні дуже спекотно – стовпчики термометрів підіймаються до +32 градусів і вище.

