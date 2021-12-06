Чорногорія посилила вимоги в'їзду для туристів: що змінилося
Джерело:Посольство України в Чорногорії
Чорногорія посилила вимоги до в'їзду щеплених від коронавірусу мандрівників. Вакцинованим туристам доведеться врахувати новий термін дії свого COVID-сертифіката.
Про це повідомила пресслужба посольства України в Чорногорії. Розповідаємо, що варто врахувати, плануючи подорож до цієї країни.
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У повідомленні йдеться, що з початку грудня країна скоротила термін дії COVID-сертифікатів для туристів.
Звертаємо Вашу увагу, що з 3 грудня в'їзд в Чорногорію з сертифікатом вакцинації можливий за умови, що повна вакцинація здійснена не пізніше 6 місяців до моменту в'їзду.
Інші умови в'їзду залишаються в силі.
В'їзд в Чорногорію для туристів
В'їзд в Чорногорію дозволений тільки при наявності одного з наступних документів:
- Підтвердження, що особа була повністю вакцинована проти COVID-19. Повна вакцинація повинна бути здійснена не раніше 14 днів і не пізніше 6 місяців до в'їзду в Чорногорію.
- Негативний ПЛР-тест діє 72 годин з моменту отримання.
- Позитивний ПЛР-тест старше 10 днів, але не старше 6 місяців від дати отримання такого тесту.
- Негативний швидкий тест на антиген не старше 48 годин до моменту в'їзду в Чорногорію.
Внутрішні обмеження в країні
Варто відзначити, що зараз в країні діють внутрішні обмеження. Зокрема, мова йде про обов'язкову перевірку документів про вакцинацію для відвідування торгових і бізнес-центрів, супермаркетів, магазинів непродовольчих товарів, спортивних заходів та інших світських урочистостей.
COVID-19 в Чорногорії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 6 грудня 2021 року в Чорногорії виявлено 158 623 випадків зараження коронавірусом.
- На жаль, з них 2 331 летальних;
- Водночас 154 233 осіб побороли хворобу.