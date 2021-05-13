Чорногорія обіцяє туристам безплатні ПЛР-тести та лікування від COVID-19

13 травня 2021 , 13:05
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Джерело:

"Радіо і телебачення Чорногорії"

Туристи, які повертаються додому після відпочинку у Чорногорії, зможуть здати ПЛР-тест на території країни безплатно. Якщо у мандрівників виявлять коронавірус, їм також не доведеться платити за лікування.

Здати ПЛР-тести безплатно зможуть туристи з країн, у яких діє відповідна вимога. Зокрема, мовиться про мандрівників з України.

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Міністерка охорони здоров'я Олена Боровинич-Бойович також розповіла, що туристи, які інфікувалися під час відпочинку у Чорногорії, зможуть отримати безплатне лікування від коронавірусу.

Чи можуть українці відвідати Чорногорію

  • Станом на травень 2021 року Чорногорія дозволила в'їзд громадянам з України.
  • Для туристів скасували усі карантинні обмеження.
  • Зокрема, перед мандрівкою навіть не потрібно здавати ПЛР-тест.

Де ще можуть відпочити українці

Наразі українці можуть планувати відпустку у таких країнах:

  • Греції;
  • Туреччині;
  • Кіпрі;
  • Єгипті;
  • Болгарії.
Автор: Мар'яна Бекало