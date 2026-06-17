Рідкісні рослини та понад 300 видів тварин: у чому унікальність Чорнобильського заповідника
Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції одна з територій стала місцем, де природа почала відновлюватися без активного впливу людини. Через евакуацію населення та припинення господарської діяльності там поступово почали повертатися рослини і тварини, а згодом територія стала домівкою для багатьох рідкісних видів.
Мова йде про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, який сьогодні є найбільшим за площею заповідником України та важливим природним експериментом світового значення.
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Як з'явився Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник?
Потреба у створенні заповідної території у зоні відчуження виникла не одразу після аварії, а через роки спостережень за природою. Уже через кілька років після катастрофи дослідники помітили, що рослинний і тваринний світ поступово відновлюється. Зникнення постійної присутності людей створило умови для повернення багатьох видів.
Вчені почали фіксувати збільшення чисельності звичайних тварин і появу рідкісних представників флори та фауни. Згодом стало зрозуміло: природа здатна відновлюватися навіть після такого масштабного впливу, як Чорнобильська катастрофа. У 2007 році на цій території створили загальнозоологічний заказник "Чорнобильський". А у 2013 році було схвалено клопотання про створення біосферного заповідника.
Після кількох років підготовки та погоджень у 2016 році був підписаний Указ Президента України про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. З 2017 року заповідник розвивається як окрема бюджетна установа, а з 2018 року тут почали активно проводити наукові дослідження та експедиції з вивчення природи території.
Які рослини та тварини живуть у заповіднику?
Сьогодні Чорнобильський заповідник є унікальною територією, де збереглися природні комплекси Полісся. Його площа стала місцем проживання для великої кількості рослин і тварин. Флора заповідника налічує понад 1200 видів судинних рослин, а також десятки видів лишайників і мохів.
Тут навіть ростуть рослини, занесені до Червоної книги України та Європейського червоного списку. Тваринний світ заповідника також дуже різноманітний. Тут зафіксовано понад 300 видів хребетних тварин. Серед них є рідкісні види, які перебувають під охороною.
Особливу увагу науковців привертають великі хижаки та копитні: бурі ведмеді, рисі, вовки, лосі, олені та косулі, чисельність яких за останні роки зросла. Окремий інтерес викликає вільна популяція коней Пржевальського, створена на цій території у 90-х роках.
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Яким буде майбутнє Чорнобильського заповідника?
У майбутньому заповідник має виконувати не лише функцію збереження природи, а і стати своєрідною "лабораторією просто неба", де вивчатимуть процеси відновлення природних екосистем.
Основними напрямами розвитку є охорона природних комплексів Полісся, збереження різноманіття рослин і тварин, проведення наукових досліджень та екологічна просвіта. Науковці продовжуватимуть спостерігати за змінами у природі, вивчати рідкісні види та готувати рекомендації щодо їхнього збереження.