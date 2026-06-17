Рідкісні рослини та понад 300 видів тварин: у чому унікальність Чорнобильського заповідника

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції одна з територій стала місцем, де природа почала відновлюватися без активного впливу людини. Через евакуацію населення та припинення господарської діяльності там поступово почали повертатися рослини і тварини, а згодом територія стала домівкою для багатьох рідкісних видів.

Мова йде про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, який сьогодні є найбільшим за площею заповідником України та важливим природним експериментом світового значення.

Дивіться також Міг витримати ядерний удар: таємний бункер Варшавського договору досі стоїть біля Франківська

Як з'явився Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник?

Потреба у створенні заповідної території у зоні відчуження виникла не одразу після аварії, а через роки спостережень за природою. Уже через кілька років після катастрофи дослідники помітили, що рослинний і тваринний світ поступово відновлюється. Зникнення постійної присутності людей створило умови для повернення багатьох видів.

Карта заповідника / фото "Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника"

Вчені почали фіксувати збільшення чисельності звичайних тварин і появу рідкісних представників флори та фауни. Згодом стало зрозуміло: природа здатна відновлюватися навіть після такого масштабного впливу, як Чорнобильська катастрофа. У 2007 році на цій території створили загальнозоологічний заказник "Чорнобильський". А у 2013 році було схвалено клопотання про створення біосферного заповідника.

Після кількох років підготовки та погоджень у 2016 році був підписаний Указ Президента України про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. З 2017 року заповідник розвивається як окрема бюджетна установа, а з 2018 року тут почали активно проводити наукові дослідження та експедиції з вивчення природи території.

Які рослини та тварини живуть у заповіднику?

Сьогодні Чорнобильський заповідник є унікальною територією, де збереглися природні комплекси Полісся. Його площа стала місцем проживання для великої кількості рослин і тварин. Флора заповідника налічує понад 1200 видів судинних рослин, а також десятки видів лишайників і мохів.

Тварини у заповіднику / фото Бенедичука Володимира

Тут навіть ростуть рослини, занесені до Червоної книги України та Європейського червоного списку. Тваринний світ заповідника також дуже різноманітний. Тут зафіксовано понад 300 видів хребетних тварин. Серед них є рідкісні види, які перебувають під охороною.

Вільна популяція коней Пржевальського у заповіднику / фото "Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника"

Особливу увагу науковців привертають великі хижаки та копитні: бурі ведмеді, рисі, вовки, лосі, олені та косулі, чисельність яких за останні роки зросла. Окремий інтерес викликає вільна популяція коней Пржевальського, створена на цій території у 90-х роках.

Дивіться також Де неподалік Львова ховається заповідник, який раніше був у 45 разів більшим за тодішній Київ

Яким буде майбутнє Чорнобильського заповідника?

У майбутньому заповідник має виконувати не лише функцію збереження природи, а і стати своєрідною "лабораторією просто неба", де вивчатимуть процеси відновлення природних екосистем.

Основними напрямами розвитку є охорона природних комплексів Полісся, збереження різноманіття рослин і тварин, проведення наукових досліджень та екологічна просвіта. Науковці продовжуватимуть спостерігати за змінами у природі, вивчати рідкісні види та готувати рекомендації щодо їхнього збереження.