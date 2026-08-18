Усюди бруд і сморід: "чорний список" готелів у єгипетському Марса-Алам

Уже зовсім скоро розпочнеться ідеальний період для відпустки в Єгипті. У вересні та жовтні єгипетське сонце вже не таке палюче, як влітку, а море все ще дуже тепле. Однак найбільше на враження від відпочинку впливає вибір готелю, тож саме до цього питання слід підійти особливо уважно.

У Єгипті туристи більшість часу проводять саме на території готелю – тут вони їдять, ходять на пляж на території, гуляють та відвідують вечірні програми. Тож якщо обрати невдалий готель, відпустка дійсно може бути зіпсованою. Турагентка Інна Борщ назвала свій "чорний список" готелів на курорті Марса-Алам, які вона радить уникати.

Які готелі Марса-Алам потрапили у "чорний список" турагентки?

Ні в якому разі, ні за які гроші не потрібно їх бронювати. Мені у цих готелях було фізично погано від бруду і запаху. В одному з них – навіть знудило,

– розповіла Інна Борщ.

До "чорного списку" готелів потрапили:

чотиризірковий Shoni Bay Resort на першій береговій лінії;

чотиризірковий Bliss Nada Beach Resort;

Coral Hills Resort & Spa, який має власний дайвінг-центр, а тому його часто радять тим, хто планує занурюватися з аквалангом у Червоне море;

ONATTI Beach Resort – тут, попри заявлені 4 зірки, турагентку буквально почало нудити від запаху.



Бар на пляжі готелю ONATTI Beach Resort / Фото готелю

Що відомо про курорт Марса-Алам?

Раніше ми вже розповідали про найпопулярніші морські курорти Єгипту і як між ними обрати. Марса-Алам – це ідеальний варіант для тих, хто не хоче на відпочинку зіштовхуватися з великою кількістю російських туристів. Річ у тому, що в Марса-Алам не літають чартерні рейси з Росії, тож добиратися сюди громадянам держави-агресорки просто незручно. Курорт більше популярний серед європейців, а тому готелі орієнтуються саме на них. Через це тут часто смачніша кухня, спокійніша атмосфера та ввічливіше обслуговування.

Крім того, саме у Марса-Алам один з найкрасивіших рифів – тут можна побачити велетенську "морську корову" у морі просто біля готелю.

Єдиний нюанс, який для багатьох туристів може стати мінусом, полягає у тому, що за межами готелів у Марса-Алам нічого нема. Тут не вийдеш ввечері на прогулянку старим містом – доведеться весь час проводити на території готелю. Але якщо хочеться просто спокійного відпочинку і повного релаксу, то Марса-Алам – чудовий варіант.