В Египте туристы большую часть времени проводят именно на территории отеля – здесь они едят, ходят на пляж, гуляют и посещают вечерние программы. Поэтому, если выбрать неподходящий отель, отпуск действительно может быть испорчен. Турагент Инна Борщ назвала свой "черный список" отелей на курорте Марса-Алам, которых она советует избегать.

Какие отели Марса-Алама попали в "черный список" турагентки?

Ни в коем случае, ни за какие деньги их не стоит бронировать. Мне в этих отелях было физически плохо из-за грязи и запаха. В одном из них – даже стало тошно,

– рассказала Инна Борщ.

В "черный список" отелей попали:

четырезвездный Shoni Bay Resort на первой береговой линии;

четырехзвездочный Bliss Nada Beach Resort;

Coral Hills Resort & Spa, который имеет собственный дайвинг-центр, а потому его часто рекомендуют тем, кто планирует погружаться с аквалангом в Красное море;

ONATTI Beach Resort – здесь, несмотря на заявленные 4 звезды, турагента буквально начало тошнить от запаха.



Бар на пляже отеля ONATTI Beach Resort / Фото отеля

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Что известно о курорте Марса-Алам?

Ранее мы уже рассказывали о самых популярных морских курортах Египта и о том, как выбрать между ними. Марса-Алам – это идеальный вариант для тех, кто не хочет на отдыхе сталкиваться с большим количеством российских туристов. Дело в том, что в Марса-Алам не летают чартерные рейсы из России, поэтому добираться сюда гражданам страны-агрессора просто неудобно. Курорт более популярен среди европейцев, а потому отели ориентируются именно на них. Из-за этого здесь часто более вкусная кухня, более спокойная атмосфера и более вежливое обслуживание.

Кроме того, именно в Марса-Аламе находится один из самых красивых рифов – здесь можно увидеть гигантскую "морскую корову" в море прямо у отеля.

Единственный нюанс, который для многих туристов может стать минусом, заключается в том, что за пределами отелей в Марса-Аламе ничего нет. Здесь не получится выйти вечером на прогулку по старому городу – придется все время проводить на территории отеля. Но если хочется просто спокойного отдыха и полного релакса, то Марса-Алам – отличный вариант.