Чому зима ідеальний час, щоб полетіти у відпустку на Кіпр
- Взимку на Кіпрі температура повітря близько 22 градусів тепла, що робить його привабливим для втечі від зимових холодів.
- Кіпр взимку пропонує менше туристів, можливість відвідати гірськолижний курорт в Троодосі, а також розділену столицю Нікосію з її унікальною історією.
Кіпр – це середземноморська перлина, яка пропонує втечу від нинішньої холодної та вологої погоди. Що більше, цей чарівний острів має 300 днів сонячної погоди.
Взимку температура повітря на Кіпрі становить близько 22 градусів тепла, пише 24 Канал з посиланням на Mirror. Це робить можливим втечу від зимових холодів, які накривають більшу частину Європи.
Що побачити на Кіпрі взимку?
Іншою перевагою поїздки на Кіпр взимку є те, що в цю пору року на острові значно менше туристів. Це робить зиму ідеальним часом для відвідування популярних місць без довгих черг, повідомляє Express.
Ті, хто шукає спокійного відпочинку, можуть насолодитися 300 сонячними днями на острові. Любителям же галасливих гулянок варто відправлятися в Ая-Напу – одне з провідних європейських центрів вечірок.
Подорож в гори Троодос відкриває перед мандрівниками дивовижні пейзажі й чарівне селище, заховане в долині внизу. Цікаво, що в гірському масиві Троодос розташований гірськолижний курорт.
Він працює з січня до березня і розташовується на горі Олімп. Відпочивальники можуть під'їхати до схилів, з яких відкриваються кілька мальовничих краєвидів.
У долині заховане селище Омодос, де розташовано безліч ресторанів, що пропонують традиційні страви. У селі також розташовано монастир, який приймає відвідувачів на екскурсії.
Ще одне місце, яке варто відвідати, – Нікосія, розділена столиця Кіпру. Після громадянської війни 1974 року острів був розділений на дві держави: так звану Грецьку Республіку Південного Кіпру та Турецьку Республіку Північного Кіпру.
Кордон, відомий як "зелена лінія", проходить через Нікосію, що робить її єдиною розділеною столицею у світі. Туристи можуть перетинати кордон у декількох місцях.
Однак МЗС України офіційно застерігає мандрівників від поїздок на окуповану територію Кіпру. Невизнання цієї території світовим співтовариством і Україною зокрема унеможливлює захист громадян з боку дипломатичних установ.
Куди поїхати на відпочинок?
Низький сезон, який у частині країн розпочинається восени, є чудовим часом для бюджетних подорожей. Окрім Кіпру, в цей час варто відвідати Менорку в Іспанії або Додеканес у Греції.
Ще однією бюджетною альтернативою популярним місцям для осіннього відпочинку є острів Сицилія в Італії. Сицилія пропонує теплу погоду, багату історію та яскраву культуру.
Окрім того, осінь – це ідеальний період, щоб відвідати Сейшельські острови в Індійському океані. У листопаді на Сейшельських островах спостерігаються досить вологі умови, але приємно тепла температура від 24 до 30 градусів тепла.
Часті питання
Яка температура на Кіпрі взимку?
Взимку температура повітря на Кіпрі становить близько 22 градусів тепла — це робить можливим втечу від зимових холодів, які накривають більшу частину Європи.
Чому варто відвідати Кіпр взимку?
Взимку на Кіпрі значно менше туристів — це ідеальний час для відвідування популярних місць без довгих черг. Крім того, мандрівники можуть насолодитися 300 сонячними днями на острові.
Які місця на Кіпрі варто відвідати взимку?
На Кіпрі варто відвідати гори Троодос з гірськолижним курортом і мальовничими пейзажами, селище Омодос з традиційними ресторанами та монастирем, а також розділену столицю Нікосію з її унікальною історією.