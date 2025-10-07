Кіпр – це середземноморська перлина, яка пропонує втечу від нинішньої холодної та вологої погоди. Що більше, цей чарівний острів має 300 днів сонячної погоди.

Взимку температура повітря на Кіпрі становить близько 22 градусів тепла, пише 24 Канал з посиланням на Mirror. Це робить можливим втечу від зимових холодів, які накривають більшу частину Європи.

Що побачити на Кіпрі взимку?

Іншою перевагою поїздки на Кіпр взимку є те, що в цю пору року на острові значно менше туристів. Це робить зиму ідеальним часом для відвідування популярних місць без довгих черг, повідомляє Express.

Ті, хто шукає спокійного відпочинку, можуть насолодитися 300 сонячними днями на острові. Любителям же галасливих гулянок варто відправлятися в Ая-Напу – одне з провідних європейських центрів вечірок.

Подорож в гори Троодос відкриває перед мандрівниками дивовижні пейзажі й чарівне селище, заховане в долині внизу. Цікаво, що в гірському масиві Троодос розташований гірськолижний курорт.

Він працює з січня до березня і розташовується на горі Олімп. Відпочивальники можуть під'їхати до схилів, з яких відкриваються кілька мальовничих краєвидів.



Кіпр / Фото Pexels

У долині заховане селище Омодос, де розташовано безліч ресторанів, що пропонують традиційні страви. У селі також розташовано монастир, який приймає відвідувачів на екскурсії.

Ще одне місце, яке варто відвідати, – Нікосія, розділена столиця Кіпру. Після громадянської війни 1974 року острів був розділений на дві держави: так звану Грецьку Республіку Південного Кіпру та Турецьку Республіку Північного Кіпру.

Кордон, відомий як "зелена лінія", проходить через Нікосію, що робить її єдиною розділеною столицею у світі. Туристи можуть перетинати кордон у декількох місцях.

Однак МЗС України офіційно застерігає мандрівників від поїздок на окуповану територію Кіпру. Невизнання цієї території світовим співтовариством і Україною зокрема унеможливлює захист громадян з боку дипломатичних установ.

Куди поїхати на відпочинок?