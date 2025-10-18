Яке ж насправді застосування має качалка у відпустці розповідає 24 Канал з посиланням на DailyMail.

Чому у відпустку треба брати з собою качалку?

Згідно з Moyer Wellness, качалка для тіста, яку часто вважають стандартним кухонним інструментом, називають практичним рішенням для мандрівників, які шукають порятунку від дискомфорту під час перельотів. Експерти описують її як "по суті, ручний поролоновий валик", але з додатковою перевагою – вона зручна у використанні.

Ні, я не випікаю у відпустці, але часто прокидаюся з судомами в ногах і сплю з качалкою біля ліжка,

– розповіла туристка Ніна Малкін.

Ті, хто часто літає, добре знають, яких фізичних втрат можуть завдати авіаперельоти. Такі проблеми, як набряки, скутість суглобів і біль у м'язах, часто є наслідком тісних крісел, зневоднення через сухе повітря в салоні літака та коливання тиску в салоні. Для боротьби з цими неприємними відчуттями експерти рекомендують використовувати качалку, щоб зняти м'язову напругу і поліпшити кровообіг.

Прокручування качалки над ураженими ділянками протягом приблизно 1 хвилини може забезпечити значне полегшення, особливо якщо зосередитися на чутливих точках. Однак рекомендується уникати перекочування по кісткових ділянках.



Мандрівникам рекомендують брати у відпустку качалку для самомасажу / Фото Moyer Wellness

Її також можна використовувати для рефлексології, перекочуючи під ногами від п'яти до подушечки стопи. Якщо відчуття від качалки занадто сильне, можна покласти зверху згорнутий рушник, щоб зробити її м'якшою.

Щоб заощадити місце у багажі, можна використовувати дитячу пластикову качалку.

