Це місто – середньовічний лабіринт з 9 тисяч вулиць, на яких не зустрінеш жодного авто
Фес у Марокко має медину, старе місто, що займає 300 гектарів із понад 9 тисячами вулиць зовсім без автомобілів.
У Фесі розташований найстаріший університет у світі, аль-Карауїн, і численні історичні пам'ятки, які приваблюють туристів.
Чи бували ви у містах, які зупинили час? Якщо ні, спробуйте впіймати Фес у Марокко – це один із найяскравіших прикладів.
Його медина, старе місто, досі живе так, ніби минуло не 13 століть, а 13 років. З посиланням на travelandtourworld.com розповідаємо про це докладніше.
Місто, де можна заблукати назавжди: що приховують лабіринти Феса у Марокко?
Фес – найдавніше з чотирьох "імперських міст" Марокко, його заснував Ідріс I у 789 році, а вже у 808 його син Ідріс II розширив місто, залучивши тисячі андалузьких і туніських переселенців. Саме вони сформували унікальний архітектурний і культурний характер Феса.
У 859 році тут відкрили університет аль-Карауїн – найстаріший університет у світі, що працює безперервно й досі приймає студентів. У 1981 році медина Феса (старе місто – Фес-ель-Балі) здобула статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як найбільш повністю збережене середньовічне ісламське місто на планеті.
Медина загалом займає 300 гектарів, на яких розляглися понад 9 тисяч взаємопов'язаних вулиць і провулків. І це найбільша безавтомобільна міська зона у світі. Деякі вулиці такі вузькі, що двоє людей там ледве розминуться – до 60 сантиметрів.
Єдиний спосіб доставляння товарів у глибину медини – осли й ручні візки, які й сьогодні є тут основним транспортом. І, звісно, орієнтуватися у місті без путівника чи місцевого гіда практично неможливо – ба навіть мешканці інших кварталів визнають, що у чужих провулках губляться.
Ще цікаво, що у медині 14 головних воріт, сотні мечетей, медресе і фонтанів. Найвідоміша пам'ятка – дубильня Чуара, одна з найстаріших у світі, і шкіру тут досі вичиняють за середньовічними технологіями у кам'яних чанах із барвниками. І ще популярне місце – Медресе Бу-Інанія XIV століття з різьбленим деревом, мармуром і мозаїкою зеліджа.
Попри консервативний характер, Фес активно розвивається як туристичний магніт, про що вказують на born2invest.com. У 2024 році регіон Фес-Мекнес прийняв під 2 мільйони туристів, а 2025 став рекордним за відвідуваністю завдяки Міжнародному сільськогосподарському шоу та Фестивалю сакральної музики.
У 2026 році Фес хоче навіть потіснити Марракеш як найпопулярніше туристичне місто Марокко. Тож можете йому в цьому допомогти своїми гостинами, тільки зверніть увагу, що найкращий час для цього – весна й осінь (влітку температура у медині через щільну забудову може сягати 40 градусів, а взимку надто дощить).
Які ще цікаві туристичні магніти Африки варто відвідати у 2026 році?
Єгипет 1 листопада 2025 року урочисто відкрив Великий єгипетський музей поруч із пірамідами Гізи – найбільший археологічний музей у світі, будівництво якого тривало понад 20 років. До прикладу, тут уперше в історії разом показують понад 5000 артефактів із гробниці Тутанхамона, зокрема і його знамениту золоту маску.
Есватіні – остання абсолютна монархія в Африці, де править Мсваті III із 1986 року, що має багато дружин і обирає їх під час щорічного фестивалю Умхланга, де перед королем танцюють до 40 тисяч незаміжніх дівчат. Попри крихітні розміри, країна має 4 кліматичні зони та дає змогу побачити всю "африканську велику п'ятірку" – левів, слонів, буйволів, леопардів і носорогів.
Часті питання
Що таке медина Феса і чому вона важлива?
Медина Феса – це старе місто, яке є найдавнішим з чотирьох "імперських міст" Марокко. Вона була заснована у 789 році, а у 1981 році здобула статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як найбільш збережене середньовічне ісламське місто на планеті.
Які особливості архітектури та транспорту у медині Феса?
Медина Феса має понад 9 тисяч взаємопов'язаних вулиць і провулків, які формують найбільшу безавтомобільну міську зону у світі. Товари доставляють вглиб медини за допомогою ослів і ручних візків. Деякі вулиці настільки вузькі, що двоє людей ледве розминуться.
Як Фес розвивається як туристичний центр?
Фес активно розвивається як туристичний магніт. У 2025 році місто стало рекордним за відвідуваністю завдяки Міжнародному сільськогосподарському шоу та Фестивалю сакральної музики. У 2026 ж планує потіснити Марракеш як найпопулярніше туристичне місто Марокко.