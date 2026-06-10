Ця непопулярна європейська столиця наче зійшла з казки, але у ній майже нема туристів

У самому серці Європи є місто, яке часто залишається поза увагою мандрівників, хоча здатне здивувати не менше за популярні туристичні напрямки. Любляна – столиця Словенії – зачаровує старовинними мостами, затишними вуличками та замком, що височіє над містом. Атмосфера тут настільки казкова, що здається, ніби місто зійшло зі сторінок дитячої книжки.

Попри усі очевидні переваги, Любляна залишається непопулярним туристичним напрямком. Видання Travel Off Path розповіло, чому ця європейська столиця точно варта уваги.

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Чому варто побачити Любляну?

Любляну назвали "кишеньковим культурним центром" через її скромні розміри – площа столиці становить 163 кілометри квадратних. Тут нема величної римської арени чи романтичної французької вежі, зате є неймовірно красиві краєвиди на Альпи.

Через місто протікає річка Любляниця, яка ділить історичний центр столиці на дві частини. Саме тому у Любляні є дуже багато мостів різних форм, найпопулярніший з них – Потрійний міст у центрі. Насправді це три мости, перший з яких з'явився ще у 1842 році. Згодом місто розширювалося, людей стало більше і виникла потреба збільшити перехід через річку. Влада вирішила не змінювати старий міст і на початку 1930-х років до нього добудували ще два. Так міст став називатися Потрійний і навіть потрапив до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Вид з висоти на Потрійний міст / Фото Depositphotos

Ще одна обов'язкова до відвідування локація – Центральний ринок. Тут можна знайти багато смачних місцевих продуктів – сири, ковбасу, мед тощо. Найкращий оглядовий майданчик на місто відкривається з Люблянського замку, якого можна дістатися на фунікулері. А якщо ви хочете побачити панораму, на якій буде і ця могутня середньовічна фортеця, то найкраща локація – кафе на даху Nebotičnik.



Люблянський замок / Фото Ihor Berehivskyi

Старе місто Любляни заворожує своєю спокійною атмосферою – тут є будинки епохи Габсбургів, бруковані вулички та затишні кав'ярні.

Ще одна перевага столиці Словенії – це високий рівень безпеки. Тут рідко трапляються дрібні крадіжки, а насильницькі злочини – взагалі майже відсутні. У Індексі безпеки мандрівників Любляна отримала аж 87 балів.

Чому варто відвідати Словенію у 2026 році?

Казкова Любляна – це не єдина причина, чому варто спланувати подорож у Словенію. Ця країна точно вартує уваги завдяки дивовижній природі. Тут є одні з найкрасивіших озер у Європі – Блед і Бохінь, мальовничі Юлійські Альпи та узбережжя Адріатичного моря.

По суті, Словенія поєднала у собі все – гори, морський відпочинок і атмосферні середньовічні міста. Усе, що треба, це орендувати автомобіль і досліджувати дивовижні куточки цієї країни. Відсутність натовпів туристів на популярних локаціях робить Словенію ще цікавішою для тих мандрівників, які обирають автентичний досвід.