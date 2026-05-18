Ви точно бачили цей храм на фото, але навіть не підозрювали, що він на Прикарпатті
- Село Старуня в Івано-Франківській області відоме Відпустовим центром блаженного Симеона Лукача, який є місцем паломництва з найвищим духовним статусом, наданим Ватиканом.
- У Старуні також були унікальні археологічні знахідки – добре збережені туші мамонта і волохатого носорога, а також там є грязьовий вулкан, і все це робить село популярним туристичним місцем.
Ви мали б натрапляти на ці кадри десь в інстаграмі чи інших соцмережах: величний купол виростає просто з пагорба, а позаду – гори, небо і височенний хрест. І це не Греція чи Ізраїль.
Це – прикарпатське село Старуня, яке, до слова, знамените й багатьма іншими особливостями. З посиланням на ugccif.org.ua і не тільки розповідаємо про все це докладніше.
Дивіться також Мало хто знає, що на території занедбаного заводу ЛАЗ у Львові стоїть колись розкішний храм
Як Старуня стала однією з духовних столиць Прикарпаття та хто такий Симеон Лукач?
Старуня – невелике село поблизу Богородчан в Івано-Франківській області, де вже кілька років розвивається один із дійсно незвичайних духовних комплексів України – Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача. Офіційно він працює з 19 червня 2022 року.
Апостольська Столиця, тобто Ватикан, надала центру право повного відпусту. Це означає, що Старуня офіційно визнана Римом як місце паломництва з найвищим духовним статусом.
Симеон Лукач народився 7 липня 1893 року саме у Старуні. Як нагадали на "РБК-Україна", він був релігійним діячем і педагогом, змушеним вдаватися до підпільного єпископства під час радянських, зокрема сталінських репресій. Цей чоловік завдяки своїй діяльності став одним із символів стійкості та віри.
Він загинув як мученик. У 2001 році папа Іван Павло II проголосив Симеона Лукача блаженним священномучеником УГКЦ. Місцева громада першою встановила йому пам'ятник і щомісяця 29 числа збирається на нічні молитовні чування – ця традиція існує вже багато років і стала основою для народження цілого центру.
Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача у селі Старуня на Прикарпатті: дивіться відео ukrainian_travels
Такої підземної базиліки немає більше ніде в Україні: чим особливе це місце у селі Старуня?
У Старуні, невеличкому селі, функціонують аж 5 храмів УГКЦ. Найстаріший – храм Святої Параскеви П'ятниці 1908 року, далі – Петра і Павла 2006, Вознесіння Господнього 2013, Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023, і наймолодший – якраз собор блаженного Симеона Лукача, освячений у серпні 2025 року.
Цей собор є першою і поки єдиною підземною базилікою в Україні. Задум символічний: заглиблення у землю – знак підпільної молитви, а вівтарна частина, що виростає з пагорба – знак воскресіння Церкви після переслідувань. Усередині там є понад 2000 місць, і підлога з нахилом, щоб усі паломники добре бачили богослужіння.
Це, напевно, перший такий паломницький центр зі сучасними архітектурними формами храму. Ми передаємо і закладаємо в будівництво центру, який стоятиме на століття, те, чим живе Україна сьогодні: сучасні архітектурні форми й новітні мученики,
– розповіли отці Володимир Лукашевський та Юрій Сидір на ugcc.ua.
Цікаво, що там можна одночасно бути у храмі й бачити гори та небо – через скляну стіну, що відкриває панораму Карпат за вівтарем. А над усім цим стоїть 25-метровий металевий хрест завширшки 14 метрів, виготовлений у Дніпрі. Вночі підсвічений хрест видно за десятки кілометрів.
Паломницький потік до Старуні зростає з року до року. Люди приїздять зі Львівщини, Тернополя, Хмельниччини, Чернівців, Києва, ба й з-за кордону теж. На тамтешній території є ще Хресна дорога, 35 фруктових дерев у Саду новомучеників із QR-кодами до біографій кожного з них, музей підпільної УГКЦ, каплиця і джерело.
Старуня – це не тільки храми, а й мамонти, парк історії Землі та навіть невеличкий вулкан: дивіться відео viola.lifeandtravel
Мамонти, вулкан, парк історії Землі: чим ще відоме село Старуня?
Задовго до того, як тут виріс собор, Старуня вже була у світових підручниках. Річ у тім, що у 1907 році під час видобутку озокериту у місцевій шахті робітники натрапили на щось неймовірне – добре збережені туші мамонта і волохатого носорога льодовикового періоду. Не просто кістки – саме туші, з м'якими тканинами й шерстю, законсервовані у нафті й бітумі на глибині 12 – 17 метрів.
Вік мамонта розрахували вчені у 24 тисячі років, волохатого носорога – у 23 тисячі, а той, до слова, є єдиним у світі повністю збереженим екземпляром. Знахідки пішли до Львівського природознавчого музею.
На жаль, решток прадавньої людини у Старуні не знаходили. А проте на території села зафіксували сліди цілої низки поселень людей VII – V тисячоліть до нашої ери, враховуючи фрагменти кераміки та виробів із каменю, пишуть на karpaty.info. А ще – доісторичних комах, рослини, насіння, плоди та жабу.
Окремий феномен Старуні – грязьовий вулкан на околиці села, один із небагатьох таких у Карпатах. За однією з наукових гіпотез, він утворився на складці з кількох розломів земної кори.
Ще варто знати, що зовсім поруч, у сусідньому селі Підгір'я, працює Парк історії Землі Underhill. Це музей просто неба та розважальний простір зі скульптурами доісторичних тварин у повний зріст, зокрема родини мамонтів та носорога зі Старуні.
Які ще духовні осередки Прикарпаття варто відвідати у 2026 році?
Прикарпаття відоме не тільки Старунею, а й іншими кількома сильними духовними локаціями. Причім ті давно переросли межі звичайного релігійного туризму.
Передовсім, звісно, мовиться про Манявський скит – відоме туристичне та релігійне місце. Це не просто монастир, а історична пам'ятка XVII століття поруч ще й з одним із найвищих водоспадів Карпат. Тож їдуть туди не лише по молитву, а й по історію, природу та атмосферу давнього чернецтва.
Інша важлива локація – це Гошівський монастир у селі Гошів, греко-католицька святиня на високому пагорбі. ЇЇ справедливо вважають одним із найбільших центрів паломництва у Карпатах. Монастир прославився чудотворною іконою Божої Матері, а у 2009 році папа Бенедикт XVI благословив золоту корону цієї ікони.
Часті питання
Яка історична та духовна значущість села Старуня в Івано-Франківській області?
Село Старуня є важливим духовним центром завдяки Відпустовому центру блаженного Симеона Лукача, якому Ватикан надав право повного відпусту. Це місце паломництва з найвищим духовним статусом, офіційно визнане Апостольською Столицею. Також село відоме як місце народження Симеона Лукача, релігійного діяча, беатифікованого як священномученика УГКЦ.
Які архітектурні особливості має Відпустовий центр у Старуні?
Відпустовий центр у Старуні містить єдину в Україні підземну базиліку. Ця архітектурна структура символізує підпільну молитву заглибленням у землю, а вівтарна частина, що виростає з пагорба, є знаком воскресіння Церкви після переслідувань. Базиліка має понад 2000 місць, нахилену підлогу та скляну стіну, що відкриває панораму Карпат.
Чим ще відоме село Старуня, окрім своїх духовних центрів?
Село Старуня також відоме знахідками добре збережених туш мамонта і волохатого носорога льодовикового періоду, грязьовим вулканом на околиці села та знайденими слідами давніх поселень людей. Окрім цього, у сусідньому селі Підгір'я розташований Парк історії Землі Underhill, музей просто неба зі скульптурами доісторичних тварин.