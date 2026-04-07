Чому туристам не варто потикатись у Париж цього літа і які 3 міста побачити замість нього

Якщо ви планували відвідати Париж цього літа – є серйозний привід переглянути маршрут. Романтичної столиці Франції з прогулянками без натовпу не існуватиме.

Осінь, до слова, також не обіцяє бути легшою – а все через цілу низку мегаконцертів. З посиланням на parissecret.com розповідаємо про все це докладніше.

Селін Діон, The Weeknd і Usher одночасно: чому Париж цього року – пекло для туриста?

Улітку, та й восени 2026 року також, Париж накриває справжня хвиля мегаконцертів. У столиці Франції виступлять The Weeknd, BTS, Bad Bunny, Usher, Billie Eilish, Dua Lipa, System of a Down, Iron Maiden та інші зірки.

Французьке видання Le Monde прямо пише, що мегаконцерти стали механізмом масового туристичного потоку. А той перевантажує місто і перетворює його на "побічний продукт" шоубізнесу.

Один приклад. 30 березня Селін Діон оголосила про повернення на сцену після шестирічної перерви, відтак заплановано провести 10 концертів у Paris La Défense Arena з 12 вересня по 14 жовтня. Для розуміння – 4 паризькі концерти Тейлор Свіфт у 2024 залучили 180 тисяч гостей, третина яких була іноземними туристами. На концертах Діон очікують 450 тисяч глядачів.

Наслідки передбачувані: готелі виставляють шалені ціни, і все одно розпродані на місяці наперед. Хочете ризикнути поїхати до Парижа – маєте всі шанси заночувати, умовно, під мостом. Не забудьте і про затори в метро, черги до Лувру чи Ейфелевої вежі та багато іншого неприємного.

Які ж 3 французькі міста варто відвідати влітку замість столиці?

Зверніть увагу на Ліон. Це кулінарна столиця Франції, де більше ресторанів на душу населення, ніж у Парижі. Старе місто Вьє-Ліон, пагорб Фурвьєр і квартал Прескіль разом є у списку ЮНЕСКО, а туристичний тиск тут несумірно менший.

Також Страсбург на кордоні з Німеччиною – цікаве місто з унікальним франко-германським вайбом. Примітними є квартал Ла Петіт Франс із мальовничими вузькими вуличками, будинками XVI століття і каналами. І, звісно, собор Notre-Dame-de-Strasbourg, закладений у 1015 році – найвідвідуваніший у Франції після паризького.

А ще згадаймо про Ансі. Це альпійське місто з одним із найчистіших озер Європи, яке французи самі називають "французькою Венецією". Тут також є старовинний замок, бруковані вулички серед гір – і практично жодного натовпу у порівнянні з Парижем.

