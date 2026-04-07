Почему туристам не стоит соваться в Париж этим летом и какие 3 города увидеть вместо него
- Париж этим летом и осенью 2026 года станет перегруженным из-за волны мегаконцертов, таких как выступления The Weeknd, BTS, Селин Дион и прочих, что приведет к значительному туристическому потоку и повышению цен.
- Вместо Парижа стоит посетить Лион, Страсбург или Анси, где меньше туристическое давление и есть много интересных мест, например кулинарные заведения, исторические кварталы и природные пейзажи.
Если вы планировали посетить Париж этим летом – есть серьезный повод пересмотреть маршрут. Романтической столицы Франции с прогулками без толпы не будет существовать.
Осень, к слову, также не обещает быть легче – а все из-за целого ряда мегаконцертов. Со ссылкой на parissecret.com рассказываем обо всем этом подробнее.
Селин Дион, The Weeknd и Usher одновременно: почему Париж в этом году – ад для туриста?
Летом, да и осенью 2026 года также, Париж накрывает настоящая волна мегаконцертов. В столице Франции выступят The Weeknd, BTS, Bad Bunny, Usher, Billie Eilish, Dua Lipa, System of a Down, Iron Maiden и другие звезды.
Французское издание Le Monde прямо пишет, что мегаконцерты стали механизмом массового туристического потока. А тот перегружает город и превращает его в "побочный продукт" шоу-бизнеса.
Один пример. 30 марта Селин Дион объявила о возвращении на сцену после шестилетнего перерыва, поэтому запланировано провести 10 концертов в Paris La Défense Arena с 12 сентября по 14 октября. Для понимания – 4 парижских концерта Тейлор Свифт в 2024 привлекли 180 тысяч гостей, треть которых была иностранными туристами. На концертах Дион ожидают 450 тысяч зрителей.
Последствия предсказуемы: отели выставляют бешеные цены, и все равно распроданы на месяцы вперед. Хотите рискнуть поехать в Париж – имеете все шансы заночевать, условно, под мостом. Не забудьте и о пробках в метро, очередях в Лувр или к Эйфелевой башне и о многом другом неприятном.
Какие же 3 французских города стоит посетить летом вместо столицы?
Обратите внимание на Лион. Это кулинарная столица Франции, где больше ресторанов на душу населения, чем в Париже. Старый город Вье-Лион, холм Фурвьер и квартал Прескиль вместе есть в списке ЮНЕСКО, а туристическое давление здесь несоизмеримо меньше.
Также Страсбург на границе с Германией – интересный город с уникальным франко-германским вайбом. Примечательны квартал Ла Петит Франс с живописными узкими улочками, домами XVI века и каналами. И, конечно, собор Notre-Dame-de-Strasbourg, заложенный в 1015 году – самый посещаемый во Франции после парижского.
А еще вспомним об Анси. Это альпийский город с одним из самых чистых озер Европы, который французы сами называют "французской Венецией". Здесь также есть старинный замок, мощеные улочки среди гор – и практически никакой толпы по сравнению с Парижем.
На какие еще туристические магниты Франции стоит обратить внимание в 2026 году?
Между Лионом и Греноблем есть средневековый поселок Сент-Антуан-л'Аббеи с готическим аббатством, которому уже почти 730 лет. Регион также известен производством ликера Chartreuse, который картезианские монахи варят по неизменному рецепту с 1737 года.
И посетите в Марсель – старейший город Франции и один из самых аутентичных в Европе. Кроме портовой атмосферы и средневековых улочек, туристам особенно советуют посетить национальный парк Каланки с бирюзовой водой и известняковыми скалами.
Частые вопросы
