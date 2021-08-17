Чому – пояснив завідувач зоологічного музею біологічного факультету ЗНУ Олександр Коротя. Він додав, що в цих морських мешканцях мало органіки, але вона все одно розкладається.
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Куди подіти мертвих медуз
За словами експерта, мертвих медуз з узбережжя треба прибрати та закопати. Навіть попри те, що ці морські мешканці на 98% складаються з води та лише на 2% з органіки. Оскільки під час випаровування води на сонці, відбувається хімічна реакція органічних сполук та у повітря виділяється певна кількість сірководню та низка отруйних речовин.
Тому Олександр Коротя радить докласти зусиль, аби розкладання медуз природним шляхом відбувалося під землею та було безпечним для відпочивальників.
Медузи на курортах Азовського моря: коротко
- В липні 2021 року на курортах Запорізької та Херсонської областей з'явились медузи.
- Їхня кількість була настільки великою, що відпочивальники не могли зайти у море.
- Обидва види – Чорноморські. Вони мігрували до Азовського моря.
- Причин тому є кілька: наближення показників солоності води, вища температура (яка необхідні їх для розмноження) та наявність кормової бази.
- Тому вони скупчуються в місцях біля багатолюдних курортів та місць, де річки впадають у море.
- Тому ідеальними курортами для медуз є Кирилівка, Приморськ, Бердянськ.