Чому – пояснив завідувач зоологічного музею біологічного факультету ЗНУ Олександр Коротя. Він додав, що в цих морських мешканцях мало органіки, але вона все одно розкладається.

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Куди подіти мертвих медуз

За словами експерта, мертвих медуз з узбережжя треба прибрати та закопати. Навіть попри те, що ці морські мешканці на 98% складаються з води та лише на 2% з органіки. Оскільки під час випаровування води на сонці, відбувається хімічна реакція органічних сполук та у повітря виділяється певна кількість сірководню та низка отруйних речовин.

Тому Олександр Коротя радить докласти зусиль, аби розкладання медуз природним шляхом відбувалося під землею та було безпечним для відпочивальників.

Медузи на курортах Азовського моря: коротко