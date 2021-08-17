Почему – объяснил заведующий зоологического музея биологического факультета ЗНУ Александр Коротя. Он добавил, что в этих морских жителях мало органики, но она все равно разлагается.

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Куда девать мертвых медуз

По словам эксперта, мертвых медуз с побережья надо убрать и закопать. Даже несмотря на то, что эти морские жители на 98% состоят из воды и только на 2% из органики. Поскольку при испарении воды на солнце, происходит химическая реакция органических соединений, и в воздух выделяется определенное количество сероводорода и ряд ядовитых веществ.

Поэтому Александр Коротя советует приложить усилия, чтобы разложение медуз естественным путем происходило под землей и было безопасным для отдыхающих.

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