Стюардеса Тетяна Іваніхіна пояснила у відеоролику в тіктоці, чому у випадку випадіння кисневих масок не можна гаяти жодної секунди. За її словами, навіть якщо система спрацювала помилково, маску потрібно одягнути негайно.

Чому спочатку маску треба одягати на себе?

Кожен з нас неодноразово чув про те, що у літаку маску потрібно спочатку одягати на себе. Цьому є пояснення.

Літак, як і будь-яка інша складна техніка, не застрахований від збоїв. Саме тому кисневі маски можуть випасти навіть через технічну помилку. Однак у такій ситуації не варто чекати команди екіпажу – маску потрібно одягати одразу.

Стюардеса пояснила, що під час розгерметизації салону людина дуже швидко починає втрачати здатність мислити через нестачу кисню. Вона навела приклад експериментів, під час яких пілотів поміщали до спеціальної камери зі зниженим вмістом кисню й просили виконати прості завдання.

Уже приблизно через 30 секунд учасники переставали розуміти, що потрібно робити, а інколи навіть не реагували на прохання одягнути кисневу маску.

За словами Іваніхіної, небезпека розрегметизації полягає в тому, що людина може відчувати ейфорію і не усвідомлювати, що її життю загрожує небезпека. Саме тому в інструктажі завжди наголошують: спочатку потрібно одягнути маску на себе, а потім допомогти дітям чи іншим пасажирам.

Стюардеса також пояснила, що на великій висоті повітря настільки розріджене, що організм не може отримувати достатньо кисню для нормального дихання. Саме тому салон літака герметизують, а у разі втрати тиску автоматично випадають кисневі маски.

Тетяна також додала, що у кожному блоці з трьох пасажирських крісел зазвичай передбачено чотири кисневі маски. Це зроблено для того, щоб киснем можна було забезпечити й дитину, яку дорослий триматиме на руках.

Стюардеса розповіла про розгерметизацію у салоні: дивіться відео

Зверніть увагу, що з початку 2026 року авіакомпанії запровадили суворі обмеження на перевезення повербанків у ручній поклажі через ризик займання літієвих батарей.

Повербанки до 100 Вт/год дозволено без обмежень, 100 – 160 Вт/год можуть регулюватися авіакомпанією, а понад 160 Вт/год заборонені для перевезення.