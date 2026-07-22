Стюардесса Татьяна Иванихина объяснила в видеоролике в TikTok, почему в случае выпадения кислородных масок нельзя терять ни секунды. По ее словам, даже если система сработала по ошибке, маску нужно надеть немедленно.

Почему сначала маску нужно надевать на себя?

Каждый из нас не раз слышал о том, что в самолете маску нужно сначала надевать на себя. Почему это нужно делать, есть объяснение.

Самолет, как и любая другая сложная техника, не застрахован от сбоев. Именно поэтому кислородные маски могут выпасть даже из-за технической ошибки. Однако в такой ситуации не стоит ждать команды экипажа – маску нужно надевать сразу.

Стюардесса объяснила, что во время разгерметизации салона человек очень быстро начинает терять способность мыслить из-за нехватки кислорода. Она привела пример экспериментов, в ходе которых пилотов помещали в специальную камеру с пониженным содержанием кислорода и просили выполнить простые задания.

Уже примерно через 30 секунд участники переставали понимать, что нужно делать, а иногда даже не реагировали на просьбу надеть кислородную маску.

По словам Иванихиной, опасность декомпрессии заключается в том, что человек может испытывать эйфорию и не осознавать, что его жизни угрожает опасность. Именно поэтому в инструктаже всегда подчеркивают: сначала нужно надеть маску на себя, а потом помочь детям или другим пассажирам.

Стюардесса также пояснила, что на большой высоте воздух настолько разрежен, что организм не может получать достаточно кислорода для нормального дыхания. Именно поэтому салон самолета герметизируют, а в случае потери давления автоматически выпадают кислородные маски.

Татьяна также добавила, что в каждом блоке из трех пассажирских кресел обычно предусмотрено четыре кислородные маски. Это сделано для того, чтобы кислородом можно было обеспечить и ребенка, которого взрослый будет держать на руках.

Стюардесса рассказала о разгерметизации в салоне: смотрите видео

Обратите внимание, что с начала 2026 года авиакомпании ввели строгие ограничения на перевозку внешних аккумуляторов в ручной клади из-за риска возгорания литиевых батарей.

Портативные зарядные устройства мощностью до 100 Вт·ч разрешены без ограничений, 100–160 Вт·ч могут регулироваться авиакомпанией, а свыше 160 Вт·ч запрещены к перевозке.