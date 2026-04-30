Не Карибське: це популярне серед українців море вважають найтеплішим, і ось чому

Щороку мільйони туристів обирають Єгипет, і здебільшого їх приваблює саме особливість Червоного моря. Але більшість із гостей не до кінця розуміють, чому тамтешня вода така тепла.

Адже у Хургаді чи Шарм-ель-Шейху купатися можна навіть у лютому, коли у Туреччині чи Греції це ще взагалі неможливо. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо, де криється відповідь.

Це пояснення зацікавить кожного, хто там відпочиває: чому Червоне море таке тепле?

Таємниця теплих вод Червоного моря криється в його унікальній географії. Це вузька замкнена водойма між Африкою й Аравійським півостровом, що простягається на понад 2000 кілометрів. Через протоку Баб-ель-Мандеб вона з'єднана з Індійським океаном тонкою "ниткою" – і це ключовий фактор.

Адже саме тому холодні океанські води майже не потрапляють всередину. Ще й жодна річка або навіть струмок у Червоне море не впадають, ба й дощів тут теж майже немає. А отже – вода нагрівається швидко і довго втримує тепло.

Влітку температура поверхні води тут сягає 26 градусів на півночі, та аж 30 на півдні, як вказує worldatlas.com, а взимку при тому падає лише на 2 чи 3 градуси. Завдяки цьому купатися тут можна цілий рік, на відміну навіть від сусідніх Туреччини чи Греції, де такої переваги немає.

Ще цікаво, що висока температура у поєднанні з інтенсивним випаровуванням роблять Червоне море одним із найсолоніших у світі. Середня солоність сягає 40 чи 41 проміле, як зазначають на facts.net, тоді як у більшості морів цей показник становить 31 – 37.

Своєю чергою підвищена щільність і солоність робить воду тут надзвичайно прозорою – видимість під водою подекуди сягає півсотні метрів. Це робить Червоне море справжнім раєм для дайвінгу, адже тут плавають понад 1200 видів риб і сотні видів коралів, багато з яких не побачиш більше ніде.

Для українців Червоне море залишається найдоступнішим теплим морем загалом. Скажімо, у травні 2026 року вода в Хургаді та Шарм-ель-Шейху, як прогнозують, буде десь на рівні плюс 26 градусів із максимальною прозорістю.

Зверніть увагу: Карибське море теж часто називають найтеплішим у світі, і справді – іноді воно може бути дещо тепліше у середньому за рік, а мовиться про близько 26 – 29 градусів, а ще воно значно більше за площею "теплої ванни". Проте Червоне море найтепліше за сукупністю факторів, а Карибське море значно далі від України й відчутно дорожче.

Які цікаві факти про інші моря світу варто знати?

Мертве море в Ізраїлі пропонує найнижчу точку суші на Землі, і його рівень щороку знижується приблизно на метр через відведення води з річки Йордан – єдиної, що у нього впадає. І вода там настільки насичена сіллю, що виживають лише бактерії, а людині безпечно і плаває вона на поверхні без жодних зусиль.

Мармурове море у Туреччині – найменше у світі, його площа становить лише 11 350 квадратних кілометрів. Попри мініатюрні розміри, це море відіграє ключову роль у світовому судноплавстві – через нього пролягає стратегічний маршрут між Чорним морем і Середземним, а протока Босфор ділить Стамбул на дві частини – азійську і європейську.