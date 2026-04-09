Місто з найдовшою назвою у світі: чим вражає Бангкок – столиця, де колись усі плавали на човнах

Бангкок знають як дуже популярне туристичне місто – можливо, найпопулярніше у світі. А ще як місто вічних заторів і неонових вулиць. Та є багато інших цікавинок, про які мало хто чув.

Наприклад, що Бангкок ще нещодавно справедливо називали "Венецією Сходу" – і не тільки тому, що вимовити оригінальну назву міста складно. З посиланням на nationthailand.com розповідаємо про все це докладніше.

Як Бангкок перетворився на мегаполіс і чого це йому коштувало?

Бангкок, столиця Таїланду, розташований у дельті річки Чао Прая на рівнинній заболоченій місцевості. Єдиним зручним способом пересування з самого початку тут були човни.

У 1782 році король Рама I переніс столицю з Тонбурі на східний берег річки, як зазначає bbc.com, і заснував Бангкок. Примітно, що на новому місці правитель свідомо відтворював велич попередньої столиці Аютая – міста, яке ще у 1540-х роках португальський мандрівник Фернан Мендіс Пінту назвав "Венецією Сходу".

Бангкок будували буквально на воді: канали, які тут називають кхлонги, правили за вулиці, а ринки, храми та будинки стояли просто на воді або вздовж берегів. У XIX столітті у місті було понад 1 700 каналів. Та скоро все змінилося.

Під впливом Заходу у Бангкоку почали активно прокладати дороги, і кхлонги поступово засипали. Сьогодні від тієї мережі залишилися лише окремі водні артерії, якими ходять туристичні човни та місцеві поромні маршрути.

46-метровий Будда, ринок на воді й назва зі 168 літер – усе це про Бангкок

Хай там як, сучасний Бангкок – найпопулярніше туристичне місто світу за кількістю відвідувачів (у тріо з Парижем та Дубаєм). І ось ще одна цікавинка – це місто з найдовшою офіційною назвою на планеті. Мовиться про 168 літер у тайській версії – Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосін Махінтхара Ютхая Махаділок Пхоп Ноппарат Ратчатхані Буріром Удомратчанівет Махасатан Амон Піман Аватан Сатхіт Саккатхаттія Вітсанукам Прасіт.

Місто ангелів, величне місто, місто – вічний скарб, неприступне місто бога Індри, велична столиця світу, обдарована дев'ятьма коштовними каменями, щасливе місто, сповнене достатку, грандіозний королівський палац, що нагадує небесну обитель, де царює перевтілений бог, місто, подароване Індрою та збудоване Вішнукарном,

– так це приблизно перекладають, і ця назва міста зафіксована у Книзі рекордів Гіннеса.

Що обов'язково варто побачити у Бангкоку? Почніть із Ват Пхо – це найстаріший і найбільший храм міста, де є статуя лежачого Будди заввишки 15 і завдовжки 46 метрів, вкрита золотим листям. Тут само – перша школа традиційного тайського масажу.

Також, як наголошує hellolovelyliving.com, зайдіть у Великий Палац – це колишня резиденція тайських королів із храмом Смарагдового Будди, збудована у 1782 роц. І не забудьте про плавучі ринки Дамнен Садуак і Талінг Чан, де торгують фруктами, місцевими стравами та сувенірами просто з човнів.

