Город с самым длинным названием в мире: чем поражает Бангкок – столица, где когда-то все плавали на лодках

Бангкок знают как очень популярный туристический город – возможно, самый популярный в мире. А еще как город вечных пробок и неоновых улиц. Но есть много других интересностей, о которых мало кто слышал.

Например, что Бангкок еще недавно справедливо называли "Венецией Востока" – и не только потому, что выговорить оригинальное название города сложно. Со ссылкой на nationthailand.com рассказываем обо всем этом подробнее.

Как Бангкок превратился в мегаполис и чего это ему стоило?

Бангкок, столица Таиланда, расположен в дельте реки Чао Прая на равнинной заболоченной местности. Единственным удобным способом передвижения с самого начала здесь были лодки.

В 1782 году король Рама I перенес столицу из Тонбури на восточный берег реки, как отмечает bbc.com, и основал Бангкок. Примечательно, что на новом месте правитель сознательно воссоздавал величие предыдущей столицы Аютая – города, который еще в 1540-х годах португальский путешественник Фернан Мендис Пинту назвал "Венецией Востока".

Бангкок строили буквально на воде: каналы, которые здесь называют кхлонги, правили за улицы, а рынки, храмы и дома стояли прямо на воде или вдоль берегов. В XIX веке в городе было более 1 700 каналов. Но вскоре все изменилось.

Под влиянием Запада в Бангкоке начали активно прокладывать дороги, и кхлонги постепенно засыпали. Сегодня от той сети остались лишь отдельные водные артерии, по которым ходят туристические лодки и местные паромные маршруты.

Как бы там ни было, современный Бангкок – самый популярный туристический город мира по количеству посетителей (в трио с Парижем и Дубаем). И вот еще одна изюминка – это город с самым длинным официальным названием на планете. Речь идет о 168 буквах в тайской версии – Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтхара Ютхая Махадилик Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатхит Саккатхаттия Витсанукам Прасит.

Город ангелов, величественный город, город – вечное сокровище, неприступный город бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия, грандиозный королевский дворец, напоминающий небесную обитель, где царствует перевоплощенный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном,

– так это примерно переводят, и это название города зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

Что обязательно стоит увидеть в Бангкоке? Начните с Ват Пхо – это самый старый и самый большой храм города, где есть статуя лежащего Будды высотой 15 и длиной 46 метров, покрыта золотыми листьями. Здесь же – первая школа традиционного тайского массажа.

Также, как отмечает hellolovelyliving.com, зайдите в Большой Дворец – это бывшая резиденция тайских королей с храмом Изумрудного Будды, построенная в 1782 году. И не забудьте о плавучих рынках Дамнен Садуак и Талинг Чан, где торгуют фруктами, местными блюдами и сувенирами прямо с лодок.

