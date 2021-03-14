Чому з аварійних виходів у літаках віє холодом: відповіді фахівця

Пасажири, які отримують місця в економ-класі біля аварійних виходів скаржаться на протяги та холод від евакуаційних дверей. Чому це відбувається?

Сайт авіаційних новин поспілкувався з технічним фахівцем з обслуговування літаків і з'ясував причину цих явищ, і чи безпечні вони.

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Чи справді в аварійному виході в літаку є протяги?

Їх не може бути, адже пасажирський салон літака на висоті – герметичний. Тиск всередині нього більший, ніж зовні, а значить виходити повітря може лише з літака, потрапляти в салон – ні. У випадку порушення герметичності, в салоні випадуть кисневі маски, і пілоти здійснять екстрене зниження літака.

У декого виникає питання: а якщо в аварійному виході невелика щілина, яка не викликає повної розгерметизації? Так-от, наявність навіть найменшої щілини привела б до сильного шуму через просочування повітря назовні – її почули б всі пасажири.

Зазвичай відчуття протягу дає загальна вентиляція або індивідуальний обдув над головою пасажира – його можна відвести в бік або повністю перекрити.



Чому з аварійного виходу в літаку дме і віє холодом / kudago.com

Чому від аварійного виходу в літаку віє холодом?

Більшість авіалайнерів значною мірою складається з металу. Як відомо, він завжди холодніший за навколишні предмети, а уявіть, що на висоті метал ще й охолоджується до -50 градусів. Тому, задля комфорту пасажирів, зсередини салону корпус з металу заповнюється термоізоляцією, а вже на неї встановлюють декоративні панелі.

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Для врізки аварійних виходів в корпусі змінюється конструкція. В ній більше металу і менше термоізоляції, щоб забезпечити силову стійкість. Саме тому в рядах біля аварійних виходів холодніше, але це стосується місць біля вікна.