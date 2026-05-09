Не тільки фортеця: ви точно не знали, що таке є у Кам'янці-Подільському

Кам'янець-Подільський у більшсоті українців асоціюється з середньовічною фортецею, яка вже стала його візитівкою. Та насправді це місто дуже різноманітне і може запропонувати туристам ще багато всього цікавого.

У Кам'янці-Подільському є несподівані локації й формати відпочинку, про які знають далеко не всі. Детальніше про них розповіла користувачка тіктоку @annet_bulka.

Читайте також У цій країні можна провести ніч у пустелі з бедуїнами за тисячу гривень

Чим небанальним зайнятися у Кам'янці-Подільському?

Відвідування вражаючої оборонної фортеці 14 століття можна поєднати з іншими активностями. Наприклад, мало хто знає про те, що у Кам'янці-Подільському можна відправитися у сплав на байдарках річкою Смотрич. Річка тече просто під мурами старої фортеці, а тому під час плавання можна побачити старовинні маловідомі пам'ятки, які сховані від людей. Крім того, тут відкриваються неймовірні краєвиди на каньйон.

Смотрицький каньйон – унікальне геолого-морфологічне диво, створене природою. Лише уявіть собі: природа карбувала його століттями. Річці Смотрич сотні, а то й тисячі років,

– розповів виданню "Шпальта" краєзнавець Ігор Касіяник.

А ті, що хочу більш екстремальних вражень, можуть замовити екскурсію на БРДМ – величезній броньованій розвідувально-дозорній машині, яка і по горах ходить, і по річці пливе. Машина катає туристів найцікавішими локаціями міста та заїжджає просто у річку. Після культурної прогулянки це саме те, що треба.

На території фортеці працює гончарна майстерня, у якій проводять майстер-класи. Це чудова можливість атмосферно провести час і привезти додому сувенір, зроблений власними руками.

Туристи також можуть послухати красиве звучання органу у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла. Щоправда, лише під час меси. До речі, цей костел є кінцевою точкою шляху Camino Podolico – офіційного Шляху святого Якова в Україні.

На смачну вечерю авторка відео радить відправитися у ресторан "Бона", де готують страви подільської кухні.

Українка розповіла про небанальні локації і розваги у Кам'янці-Подільському: відео

Які цікаві місця побачити в Україні?

Раніше ми розповідали про дві цікаві локації, які варто побачити туристам на Волині. Одна з них розташована біля Луцька, а інша – неподалік від Ковеля. Ці місця мають цікаву історію та особливу атмосферу, а тому їх точно треба додати до маршруту.

Водночас на Рівненщині мандрівників здивує не лише Тараканівський флот. Тут туристам радять побачити Дубенський замок, Надслучанську Швейцарію (ландшафтний парк вздовж річки Случ) та славнозвісний Тунель кохання.