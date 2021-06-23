З Чернігова запустили автобуси до знаменитих Блакитних озер: чому варто їхати

В селі Олешня Чернігівської області розташований комплекс "Голубі озера", який виник на місці кварцевих кар'єрів. Раніше сюди можна було дістатися машиною або електричкою до сусіднього села, але тепер до озера можна доїхати прямим рейсом.

Він буде ходити тричі на тиждень, по два рейси на день. Маршрут запустила локальна туристична фірма.

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Розклад автобусів

Розклад руху автобусу Чернігів – комплекс "Голубі озера":

Понеділок, субота, неділя – 9:00, 18:00

У зворотному напрямку "Голубі озера" – Чернігів:

Понеділок, субота, неділя – 11:00, 20:00

Вартість проїзду становитиме 80 гривень.

Голубі озера: цікаві факти

Голубі озера – результат промислової діяльності людини. Видобуток кварцового піску призвів до розкопки артезіанського шару. Через це кар’єри наповнилися найчистішою водою з глибин.

Так виник комплекс з 4 озер, які мають характерне дно блакитного кольору. Найбільше озеро має форму серця. Його площа складає 25 гектарів, а глибина сягає 20 метрів.

Пляжі – з білого кварцового піску, а навколо водойми – сосновий ліс. Цей куточок Полісся вважається одним з найбільш екологічно чистих місць Європи.

Голубі озера відвідують близько 200 тисяч людей щоліта. Оскільки вода має цілющі властивості – лікує захворювання опорно-рухового апарату. Крім того, ця вона позитивно впливає на стан шкіри.



Вода у Голубих озерах / Фото "Турмандри"