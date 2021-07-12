"Оживе" ще один аеропорт: у Черкасах завершать реконструкцію летовища у 2021 році

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко заявив, що наразі вже завершується розробка плану реконструкції злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Черкаси". Летовище прийматиме пасажирів вже цьогоріч.

Проте крім ремонтних робіт, уряд має ще виплатити борги підприємству та оновити оснащення. Проте, роботу аеропорту повертатимуть поступово, з низкою обмежень.

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Що відомо про поновлення роботи аеропорту

Реконструкцію почали ще у 2018 році, але призупинили через низку причин. Наразі роботи поновлені. Їхня вартість становить близько 129 мільйонів гривень.

На днях виходить підрядник для завершення робіт по проєкту. І вже цього року реконструкція злітно-посадкової смуги обов’язкового завершиться. Щоправда, для того, щоб аеропорт почав функціонувати, потрібно погасити борги і оновити технічну сторону комунального підприємства,

– розповів Олександр Скічко.

Сума боргів значно менша за вартість реконструкції та становить лише 12,8 мільйона гривень. Проте вона містить заборгованість по заробітній платі, сплати земельного початку та внеску у Пенсійний Фонд. Посадовець висловив сподівання, що "оновлена" злітно-посадкова смуга повернеться на баланс аеропорту вже за кілька місяців.

Очільник Черкаської Ода також зазначив, що аеропорт спершу працюватиме з обмеженнями та зможе приймати лише невеликі літаки. А, наприклад, один з найпопулярніших повітряних суден Boeing 737-800 – він зможе приймати лише раз на добу.

Що ще відомо про аеропорт в Черкасах