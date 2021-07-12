Проте крім ремонтних робіт, уряд має ще виплатити борги підприємству та оновити оснащення. Проте, роботу аеропорту повертатимуть поступово, з низкою обмежень.
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Що відомо про поновлення роботи аеропорту
Реконструкцію почали ще у 2018 році, але призупинили через низку причин. Наразі роботи поновлені. Їхня вартість становить близько 129 мільйонів гривень.
На днях виходить підрядник для завершення робіт по проєкту. І вже цього року реконструкція злітно-посадкової смуги обов’язкового завершиться. Щоправда, для того, щоб аеропорт почав функціонувати, потрібно погасити борги і оновити технічну сторону комунального підприємства,
– розповів Олександр Скічко.
Сума боргів значно менша за вартість реконструкції та становить лише 12,8 мільйона гривень. Проте вона містить заборгованість по заробітній платі, сплати земельного початку та внеску у Пенсійний Фонд. Посадовець висловив сподівання, що "оновлена" злітно-посадкова смуга повернеться на баланс аеропорту вже за кілька місяців.
Очільник Черкаської Ода також зазначив, що аеропорт спершу працюватиме з обмеженнями та зможе приймати лише невеликі літаки. А, наприклад, один з найпопулярніших повітряних суден Boeing 737-800 – він зможе приймати лише раз на добу.
Що ще відомо про аеропорт в Черкасах
- Аеропорт "Черкаси" отримав статус міжнародного летовища у 2009 році. Його використовували переважно для внутрішніх рейсів.
- Він має єдину злітно-посадкову смугу, яка за усіма характеристиками є третьою в Україні за потужністю після обох київських.
- Будували летовище за часів УРСР, тому він є один з найбільших в Україні у 1984 році, а вже у 2001 році він був повністю закритий через проблеми з фінансуванням.
- За 6 років аеропорту "Черкаси" поновили сертифікат, навіть проводили реконструкцію. Вона завершилася у 2009 році, тоді поновили і смугу, і сам вокзал.
- У 2016 рік летовище передали до Міністерства інфраструктури та тепер офіційно належить Черкаській обласній раді. За 2 роки після цієї визначної для майбутнього аеропорту розпочали ще один ремонт злітно-посадкової смуги.