Однако помимо ремонтных работ, правительство еще выплатить долги предприятию и обновить оборудование. Однако, работа аэропорта возвращать постепенно, с рядом ограничений.
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Что известно о возобновлении работы аэропорта
Реконструкцию начали еще в 2018 году, но приостановили из-за ряда причин. Сейчас работы возобновлены. Их стоимость составляет около 129 000 000 гривен.
На днях выходит подрядчик для завершения работ по проекту. И уже в этом году реконструкция взлетно-посадочной полосы обязательного завершится. Правда, для того, чтобы аэропорт начал функционировать, нужно погасить долги и обновить техническую сторону коммунального предприятия,
– рассказал Александр Скичко.
Сумма долгов значительно меньше стоимости реконструкции и составляет лишь 12,8 миллиона гривен. Однако она содержит задолженность по заработной плате, уплаты земельного начала и взноса в Пенсионный Фонд. Чиновник выразил надежду, что "обновленная" взлетно-посадочная полоса вернется на баланс аэропорта уже через несколько месяцев.
Глава Черкасской Ода также отметил, что аэропорт сначала работать с ограничениями и сможет принимать только небольшие самолеты. А, например, один из самых популярных воздушных судов Boeing 737-800 – он сможет принимать только раз в сутки.
Что еще известно об аэропорте в Черкассах
- Аэропорт "Черкассы" получил статус международного аэропорта в 2009 году. Его использовали преимущественно для внутренних рейсов.
- Он имеет единственную взлетно-посадочную полосу, которая по всем характеристикам является третьим в Украине по мощности после обоих киевских.
- Строили аэропорт во времена УССР, поэтому он является одним из крупнейших в Украине в 1984 году, а уже в 2001 году он был полностью закрыт из-за проблем с финансированием.
- За 6 лет аэропорта "Черкассы" возобновили сертификат, даже проводили реконструкцию. Она завершилась в 2009 году, тогда восстановили и полосу, и сам вокзал.
- В 2016 аэропорт передали в Министерство инфраструктуры и теперь официально принадлежит Черкасском областном совете. За 2 года после этого знаменательного для будущего аэропорта начали еще один ремонт взлетно-посадочной полосы.