Частину туристів з України, які застрягли у Греції, відправили додому

З Греції вилетіли 184 українські туристи, які застрягли там напередодні – 24 червня. Серед них – 41 дитина.

Про це повідомив у твітері глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Перший рейс відправився із Салонік, ще два заплановані на найближчу добу.

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Частину застряглих у Греції українських туристів відправили додому

Зі Салонік до України вилетів перший рейс до України, в Київ, із частиною наших громадян, які застрягли у Греції. Мовиться про 184 людини, з яких 41 – діти.

Інцидент у Греції з українськими туристами стався через несподіване припинення роботи місцевого туристичного оператора Mouzenidis Travel:

23 червня компанія заявила, що має фінансові проблеми й наразі обслуговувати людей не буде.

24 червня стало відомо, що українські туристи через це не можуть повернутися додому.

А вже 25 у МЗС запевнили, що українців трьома рейсами оперативно повернуть до України.

Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції. Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецькою владою та іншими причетними,

– написав міністр Дмитро Кулеба.

Ще два рейси з людьми, які ще досі у Греції, полетять до України 26 червня – із Салонік до Львова, та з Іракліона до Києва.

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