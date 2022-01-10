Бюджетні перельоти: з яких міст України курсують лоукостери Wizz Air та Ryanair

Після скорочення ряду рейсів, лоукостери Wizz Air та Ryanair залишили 103 активні маршрути з України, які обслуговуватимуться впродовж зимового сезону.

Про це повідомляє портал avianews, який провів аналіз систем бронювання цих авіаперевізників. Розповідаємо, з яких міст України досі можна вилетіти за невисокими тарифами.

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Ryanair пропонує 55 активних маршрутів, Wizz Air – 48. Йдеться про рейси, які виконуватимуться протягом найближчих двох тижнів, а також заявлені на лютий та березень. Деякі маршрути доступні для бронювання квитків, починаючи з лютого, проте авіакомпанія може скасувати їх за відсутності попиту.

Ryanair

Аналітики розглядали саме 2-тежневий термін, оскільки Європейське законодавство передбачає серйозні компенсації за скасування рейсів менш ніж за 14 днів до вильоту.

Ryanair цієї зими виконує 31 маршрут із Києва, 15 маршрутів зі Львова та дев'ять маршрутів з Одеси. Усього маршрутна мережа з аеропортів України включає 81 напрямок з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Херсона. Число активних маршрутів – 55 або 68% від загальної кількості напрямків.

Рейси з Харкова та Херсона на найближчі 2 тижні на систематичній основі не передбачені. До уваги не бралися можливі поодинокі рейси на свята.

Місто вильоту в Україні Загальна кількість заявлених маршрутів Кількість активних маршрутів Київ 36 31 Львів 23 15 Одеса 14 9 Харків 6 0 Херсон 2 0

Wizz Air

Маршрутна мережа Wizz Air є найбільшою серед лоукостерів на українському ринку та включає 119 маршрутів, які виконуються, або їх запуск очікується у 2022 році.

Однак кількість активних маршрутів поступається Ryanair. Наразі Wizz Air виконує польоти 48 маршрутами з Києва, Львова та Харкова. Рейси з Одеси та Запоріжжя призупинені, окрім поодиноких перельотів на свята.