Під час карантину Буковель працюватиме, але ресторани закриють

Україна з 22 лютого 2021 року повертається до адаптивного карантину. Проте найпопулярніший гірськолижний курорт країни працюватиме. З 22 до 28 лютого на території Буковелю закриють тільки заклади громадського харчування.

Про це повідомив перший заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Микола Сендецький на пресконференції.

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Ми розділяємо Буковель на дві частини. До нашої компетенції входить контроль за закладами харчування. Вони не повинні були працювати під час локдауну і, аналогічно, не мають працювати з 22 до 28 лютого, – зазначив Сендецький.

Також він зауважив, що додаткові групи фахівців стежитимуть за дотриманням карантинного режиму на території Буковелю щодня.

За його словами, носіння масок та дотримання дистанції – компетенція поліції. Тим паче всі, хто катається на гірськолижному курорті, мають захисні шоломи, тому ймовірність захворіти зменшується у рази.

Відзначимо, у період посиленого карантину, який тривав в Україні з 8 січня, Буковель став ще популярнішим серед українців. Під час локдауну туристи й не думали дотримуватися правил карантину.