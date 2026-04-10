Від краси перехоплює подих: який водоспад Івано-Франківщини варто бігти дивитись вже зараз

Бухтівецький водоспад – природний об'єкт Карпат, розташований на висоті близько 660 метрів над рівнем моря, у мальовничій гірській місцевості Надвірнянського району.

Один із таких маловідомих, але вражаючих куточків розташований в Івано-Франківській області.

Яка природна локація Івано-Франківської області варта уваги туристів?

Біля села Букове у Надвірнянському районі розташований Бухтівецький водоспад – це однокаскадний водоспад висотою близько 8 метрів, що утворився на річці Бухтівець (притока Бистриці Надвірнянської) на висоті приблизно 660 метрів над рівнем моря, розповідає "Івано-Франківщина туристична".

Водоспад сформувався в місці, де потік прорізає скельні породи флішового типу, утворюючи вузький каньйон із прямовисними стінами. Вода падає двома струменями зі скельного жолоба, створюючи мальовничий природний каскад.

Об'єкт має статус гідрологічної пам'ятки природи місцевого значення. Приблизно за 300 метрів вище по течії розташований ще один, менш відомий каскад – Бухтівецький Верхній водоспад, висотою близько 3,5 метра.

