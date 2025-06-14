Для тих, хто планує відпочинок у Карпатах, мрія пожити в будиночку на дереві може стати реальністю. Українська тревел-блогерка в тіктоці розповіла, що таке химерне житло можна орендувати в Микуличині, пише 24 Канал.
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Будиночок на дереві в Микуличині
Це не фантазійний будинок, а сучасне та стильне помешкання з простором на дереві та СПА-купіллю. Розташоване воно в мікрорайоні Полумистий.
Будиночок хоч і "відокремлений від світу", в пішій доступності є маленька сільська крамничка. Ресторани та великі магазини теж не дуже далеко – на відстані 5 – 6 кілометрів. На офіційній сторінці зазначено, що до будинку можливо організувати доставку їжі.
Дорога до затишного будиночка: відео
Будиночок на дереві вміщує:
- 2 спальні з двоспальними ліжками;
- зону кухні з холодильником, електрочанийком і всією необхідною технікою;
- зону вітальні з панорамними вікнами;
- санвузол з душем;
- криту облаштовану терасу під будинком з відпочинковою зоною;
- простір з двома терасами на деревах;
- СПА-купіль.
Інтер'єр ванної кімнати: відео
Місце, де розташоване житло, межує з лісовими угіддями Національного парку Карпат. Гірськими річками можна милуватися за 5 – 15 хвилин ходьби звідти.