Для тих, хто планує відпочинок у Карпатах, мрія пожити в будиночку на дереві може стати реальністю. Українська тревел-блогерка в тіктоці розповіла, що таке химерне житло можна орендувати в Микуличині, пише 24 Канал.

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Будиночок на дереві в Микуличині

Це не фантазійний будинок, а сучасне та стильне помешкання з простором на дереві та СПА-купіллю. Розташоване воно в мікрорайоні Полумистий.

Будиночок хоч і "відокремлений від світу", в пішій доступності є маленька сільська крамничка. Ресторани та великі магазини теж не дуже далеко – на відстані 5 – 6 кілометрів. На офіційній сторінці зазначено, що до будинку можливо організувати доставку їжі.

Дорога до затишного будиночка: відео

Будиночок на дереві вміщує:

2 спальні з двоспальними ліжками;

зону кухні з холодильником, електрочанийком і всією необхідною технікою;

зону вітальні з панорамними вікнами;

санвузол з душем;

криту облаштовану терасу під будинком з відпочинковою зоною;

простір з двома терасами на деревах;

СПА-купіль.

Інтер'єр ванної кімнати: відео

Місце, де розташоване житло, межує з лісовими угіддями Національного парку Карпат. Гірськими річками можна милуватися за 5 – 15 хвилин ходьби звідти.