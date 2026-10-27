Європейське місто, яке б'є туристичні рекорди, у листопаді можна відвідати лише за 1500 гривень

Туристи, які їдуть у Європу, зазвичай обирають для подорожей Відень, Будапешт чи Рим, залишаючи без уваги ще одну цікаву столицю Центральної Європи. Братислава розташована на березі Дунаю, має середньовічний замок та старовинні площі. Її центр компактний, тому найцікавіші локації можна оглянути навіть за один вікенд. Та найприємінше у подорожі в столицю Словаччини – вартість перельоту у листопаді.

Столиця Словаччини має особливу перевагу – тут можна побачити різні епохи європейської історії за одні вихідні. Детальніше про те, чому найближчим часом варто спланувати подорож у Братиславу, розповість 24 Канал.

Чому у листопаді варто відвідати Братиславу?

Тревел-ресурс Booking назвав Братиславу одним з найпопулярніших маловідомих туристичних напрямків 2027 року. Тут різко збільшилася кількість бронювань житла, а тому туристів на вулицях міста влітку буде значно більше, аніж у попередні роки. Саме тому подорож у Братиславу варто запланувати до того, як вона перетвориться на черговий туристичний магніт.

У листопаді відвідати столицю Словаччини можна всього за 1519 гривень. Така вигідна ціна є на рейси Ryanair з Варшави – виліт у четвер, 5 листопада, а повернення в неділю, 8 листопада. Цих днів буде цілком достатньо, щоб дослідити Братиславу і насолодитися її атмосферою.



Вартість перельоту з Варшави у Братиславу і назад / Скриншот Skyscanner

Що цікавого подивитися у Братиславі?

Головний символ міста – Братиславський замок, який височіє на пагорбі над Дунаєм. Його історія сягає 13 століття. За часів правління Марії Терезії замок перебудували у розкішну резиденцію, однак у 1811 році він постраждав від масштабної пожежі й тривалий час залишався зруйнованим. Відновлення завершили лише у 20 столітті.

Сьогодні тут працює Історичний музей Словацького національного музею, а навколо замку ростуть красиві садм. Навіть якщо туристи не планують відвідувати музей, варто піднятися на територію комплексу заради панорамного краєвиду на Дунай, мости та старе місто.

Братиславський замок / Фото Martin Chmelik

Історичний центр Братислави – це лабіринт вузьких вуличок, невеликих площ, старовинних будинків і затишних кав'ярень. Одна з головних пам'яток Старого міста – Михайлівська брама. Це єдина збережена брама середньовічних міських укріплень, історія якої починається ще у 14 столітті.

Братислава відігравала важливу роль в історії Угорського королівства – упродовж 1563 – 1830 років тут коронували 11 королів і 8 королев-консортів. Головним свідком тих подій став готичний собор Святого Мартина, де й проводили церемонії коронації монархів. Його найпомітніша деталь – вежа заввишки близько 85 метрів, на вершині якої встановлена позолочена копія угорської корони.

Історичний центр Братислави / Фото Depositphotos

Братислава – це чудовий варіант для короткої мандрівки. Вона не така велика, як сусідній Відень, і не настільки переповнена туристами, як Прага, проте має чим здивувати.