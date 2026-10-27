Европейский город, бьющий туристические рекорды, в ноябре можно посетить всего за 1500 гривен

Столица Словакии обладает особым преимуществом – здесь за одни выходные можно увидеть разные эпохи европейской истории. Подробнее о том, почему в ближайшее время стоит запланировать поездку в Братиславу, расскажет 24 Канал.

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Почему в ноябре стоит посетить Братиславу?

Туристический ресурс Booking назвал Братиславу одним из самых популярных малоизвестных туристических направлений 2027 года. Здесь резко возросло количество бронирований жилья, а потому туристов на улицах города летом будет значительно больше, чем в предыдущие годы. Именно поэтому поездку в Братиславу стоит запланировать до того, как она превратится в очередной туристический магнит.

В ноябре посетить столицу Словакии можно всего за 1519 гривен. Такая выгодная цена предлагается на рейсы Ryanair из Варшавы – вылет в четверг, 5 ноября, а обратный рейс в воскресенье, 8 ноября. Этих дней будет вполне достаточно, чтобы осмотреть Братиславу и насладиться ее атмосферой.

Стоимость перелета из Варшавы в Братиславу и обратно / Скриншот Skyscanner

Что интересного посмотреть в Братиславе?

Главный символ города – Братиславский замок, возвышающийся на холме над Дунаем. Его история уходит корнями в 13 век. Во времена правления Марии Терезии замок перестроили в роскошную резиденцию, однако в 1811 году он пострадал от масштабного пожара и долгое время оставался разрушенным. Реставрацию завершили только в 20 веке.

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Сегодня здесь работает Исторический музей Словацкого национального музея, а вокруг замка растут красивые сады. Даже если туристы не планируют посещать музей, стоит подняться на территорию комплекса ради панорамного вида на Дунай, мосты и старый город.

Братиславский замок / Фото Martin Chmelik

Исторический центр Братиславы – это лабиринт узких улочек, небольших площадей, старинных домов и уютных кафе. Одна из главных достопримечательностей Старого города – Михайловские ворота. Это единственные сохранившиеся ворота средневековых городских укреплений, история которых начинается еще в 14 веке.

Братислава играла важную роль в истории Венгерского королевства – в период с 1563 по 1830 год здесь короновали 11 королей и 8 королев-консортов. Главным свидетелем тех событий стал готический собор Святого Мартина, где и проводились церемонии коронации монархов. Его самая заметная деталь – башня высотой около 85 метров, на вершине которой установлена позолоченная копия венгерской короны.

Исторический центр Братиславы / Фото Depositphotos

Братислава – это отличный вариант для короткого путешествия. Она не такая большая, как соседняя Вена, и не настолько переполнена туристами, как Прага, однако может удивить.