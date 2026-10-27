Європейське місто, яке б'є туристичні рекорди, у листопаді можна відвідати лише за 1500 гривень

Столиця Словаччини має особливу перевагу – тут можна побачити різні епохи європейської історії за одні вихідні. Детальніше про те, чому найближчим часом варто спланувати подорож у Братиславу, розповість 24 Канал.

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Чому у листопаді варто відвідати Братиславу?

Тревел-ресурс Booking назвав Братиславу одним з найпопулярніших маловідомих туристичних напрямків 2027 року. Тут різко збільшилася кількість бронювань житла, а тому туристів на вулицях міста влітку буде значно більше, аніж у попередні роки. Саме тому подорож у Братиславу варто запланувати до того, як вона перетвориться на черговий туристичний магніт.

У листопаді відвідати столицю Словаччини можна всього за 1519 гривень. Така вигідна ціна є на рейси Ryanair з Варшави – виліт у четвер, 5 листопада, а повернення в неділю, 8 листопада. Цих днів буде цілком достатньо, щоб дослідити Братиславу і насолодитися її атмосферою.

Вартість перельоту з Варшави у Братиславу і назад / Скриншот Skyscanner

Що цікавого подивитися у Братиславі?

Головний символ міста – Братиславський замок, який височіє на пагорбі над Дунаєм. Його історія сягає 13 століття. За часів правління Марії Терезії замок перебудували у розкішну резиденцію, однак у 1811 році він постраждав від масштабної пожежі й тривалий час залишався зруйнованим. Відновлення завершили лише у 20 столітті.

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Сьогодні тут працює Історичний музей Словацького національного музею, а навколо замку ростуть красиві садм. Навіть якщо туристи не планують відвідувати музей, варто піднятися на територію комплексу заради панорамного краєвиду на Дунай, мости та старе місто.

Братиславський замок / Фото Martin Chmelik

Історичний центр Братислави – це лабіринт вузьких вуличок, невеликих площ, старовинних будинків і затишних кав'ярень. Одна з головних пам'яток Старого міста – Михайлівська брама. Це єдина збережена брама середньовічних міських укріплень, історія якої починається ще у 14 столітті.

Братислава відігравала важливу роль в історії Угорського королівства – упродовж 1563 – 1830 років тут коронували 11 королів і 8 королев-консортів. Головним свідком тих подій став готичний собор Святого Мартина, де й проводили церемонії коронації монархів. Його найпомітніша деталь – вежа заввишки близько 85 метрів, на вершині якої встановлена позолочена копія угорської корони.

Історичний центр Братислави / Фото Depositphotos

Братислава – це чудовий варіант для короткої мандрівки. Вона не така велика, як сусідній Відень, і не настільки переповнена туристами, як Прага, проте має чим здивувати.