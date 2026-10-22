Ресурс Booking.com з'ясував, у яких містах туристи найчастіше бронювали житло, і назвав три міста у Європі, які будуть трендовими серед мандрівників у 2026 році. Що цікаво, у список не потрапили популярні Париж, Лондон чи Відень.

Куди їхати у 2027 році, щоб бути в тренді?

Реймс, Франція

Реймс розташований приблизно за 130 кілометрів від Парижа та вважається одним із головних міст французького виноробного регіону Шампань. Тут поєдналися французька елегантність, багатовікова історія та смачна кухня.

Одна з головних причин популярності Реймса – можливість побачити, як створюють один із найвідоміших напоїв світу. Під містом розташована ціла мережа старовинних крейдяних галерей, де витримують шампанське. Колись ці підземелля використовували для видобутку крейди, а згодом вони стали винними льохами. Частина таких історичних об'єктів охороняється ЮНЕСКО.

Проте Реймс цікавий не лише шампанським. Головна архітектурна пам'ятка міста – собор Нотр-Дам-де-Реймс. Саме тут протягом століть коронували французьких монархів. Величезний готичний храм вражає різьбленим фасадом, скульптурами та вітражами.

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Реймський собор / Фото Олега Вороненка

Ще одна важлива локація – базиліка Сен-Ремі. Поруч розташоване колишнє абатство, де працює музей Сен-Ремі з колекціями, присвяченими історії регіону.

Туристам варто також прогулятися історичним центром, де серед старовинних будівель можна побачити чимало споруд у стилі арт-деко. Така архітектура з'явилася тут у період після Першої світової війни, коли місто активно відбудовували.

Окрім шампанського, в Реймі варто скуштувати десерт biscuits roses de Reims. Цей рожевий бісквіт, який вмочують у шампанське, каву або чай є гастрономічною візитівкою міста.

Традиційний рожевий десерт у Реймсі / Фото NLPhotos

Пескара, Італія

Якщо Реймс приваблює історією та гастрономією, то Пескара – морем і невимушеною італійською атмосферою. Місто розташоване на узбережжі Адріатичного моря в регіоні Абруццо. Воно може стати цікавою альтернативою переповненим туристами курортам Амальфітанського узбережжя.

Пескара має довгі піщані пляжі, набережну з ресторанами і жваве вечірнє життя. Туристам, які їдуть у Пескару, не обов'язково складати насичений екскурсійний маршрут на кожен день: можна неквапливо снідати в місцевому кафе, проводити час біля моря, а ввечері вирушати на прогулянку вздовж узбережжя.

Одна з найвідоміших локацій міста – Ponte del Mare. Це великий пішохідний і велосипедний міст, який з'єднує північну та південну частини набережної. Його незвичайна вигнута конструкція нагадує щупальця морської істоти. З мосту відкриваються краєвиди на море та гори. Особливо гарно тут під час заходу сонця.

Пескара має широкі піщані пляжі / Фото Max Di Paolo

Любителям літератури варто завітати до будинку-музею Габріеле д'Аннунціо. Саме в Пескарі народився відомий італійський поет, письменник і політичний діяч. У музеї можна побачити інтер'єри історичної будівлі, особисті речі родини та експозиції, присвячені життю митця.

Ще одна цікава локація – природний заповідник Pineta Dannunziana з сосновими деревами і мальовничими доріжками. Це хороше місце, щоб відпочити від міського шуму й літньої спеки.

Важлива перевага Пескари полягає у розташуванні, адже з міста зручно вирушати у подорожі довколишніми селами й містами для знайомства з менш відомою частиною Італії.



Природний заповідник Pineta Dannunziana / Фото Maurizio Manera

Братислава, Словаччина

Братислава роками залишалася у тіні сусідніх Відня, Будапешта та Праги. Але насправді столиця Словаччини має власний характер і може запропонувати туристам чимало цікавого.

Місто розташоване на берегах Дунаю, неподалік від кордонів Австрії та Угорщини. Його історичний центр компактний, тому більшість основних пам'яток можна оглянути пішки. Тут поєднуються середньовічні вулички, барокові палаци, затишні кав'ярні та сучасні культурні простори.

Найперше туристам варто побачити Братиславський замок, який розташований на пагорбі над Дунаєм і є однією з головних візитівок столиці. Білосніжна споруда з чотирма кутовими вежами добре помітна з різних частин міста. Усередині працює музей історії, а з території замку відкривається панорама на річку, старе місто та сусідні країни.



Братиславський замок / Фото Depositphotos

Після цього можна спуститися до Старого міста. Його вузькі бруковані вулиці, невеликі площі та історичні будівлі створюють атмосферу старої Центральної Європи. Тут варто побачити Михайлівську браму – єдину збережену браму середньовічних міських укріплень, а також Головну площу з фонтаном Роланда та старою ратушею.

Ще одна важлива пам'ятка – собор Святого Мартина. Це готичний храм 14 століття, де відбувалися коронації угорських королів і королев. На його вежі встановлена копія королівської корони, що нагадує про історичне значення Братислави.

Обов'язково варто знайти час і для Блакитної церкви, офіційна назва якої — церква Святої Єлизавети. Храм виконаний у стилі модерн і вирізняється блакитним фасадом, декоративними елементами та м'якими округлими формами.

Блакитна церква у Братиславі / Фото Юрія Туницького

Популярність європейських напрямків поступово змінюється: замість того, щоб знову їхати до найвідоміших туристичних центрів, мандрівники все частіше шукають альтернативи.