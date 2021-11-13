"Бориспіль" назвав 10 найпопулярніших країн серед українців у жовтні: список

13 листопада 2021 , 17:40
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Джерело:

фейсбук Міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Цьогоріч масова вакцинація дозволила відкритися для українців багатьом європейським державам. Туристи нашої країни обирали найрізноманітніші напрямки для подорожей.

Однак є ті, що користуються популярністю найбільше, зокрема у жовтні. Про це свідчать дані аеропорту "Бориспіль".

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Куди найчастіше літали українці у жовтні

За даними аеропорту "Бориспіль", у жовтні 2021 року там обслужили 1 031 111 пасажирів, з них 653 540 – пасажири регулярних рейсів, 377 571 – нерегулярних.

У порівнянні з показниками жовтня 2019 року пасажиропотік відновився на 71%.

В трійці найпопулярніших міжнародних напрямків серед пасажирів КBP у жовтні: Туреччина та Єгипет, також до трійки лідерів потрапила Німеччина,
– йдеться у повідомленні. 

Так, до цих країн вирушили 51% від загальної кількості пасажирів аеропорту Бориспіль.

10 найпопулярніших напрямків

  1. Анталія;
  2. Шарм-ель-Шейх;
  3. Хургада;
  4. Стамбул;
  5. Амстердам;
  6. Дубай;
  7. Тель-Авів;
  8. Барселона;
  9. Анкара;
  10. Відень.

Водночас загальний туристичний потік аеродрому за 9 місяців 2021 року виріс на 61% в порівнянні з аналогічним періодом 2019-го.

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Автор: Марта Касіянчук