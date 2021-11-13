"Бориспіль" назвав 10 найпопулярніших країн серед українців у жовтні: список

Цьогоріч масова вакцинація дозволила відкритися для українців багатьом європейським державам. Туристи нашої країни обирали найрізноманітніші напрямки для подорожей.

Однак є ті, що користуються популярністю найбільше, зокрема у жовтні. Про це свідчать дані аеропорту "Бориспіль".

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Куди найчастіше літали українці у жовтні

За даними аеропорту "Бориспіль", у жовтні 2021 року там обслужили 1 031 111 пасажирів, з них 653 540 – пасажири регулярних рейсів, 377 571 – нерегулярних.

У порівнянні з показниками жовтня 2019 року пасажиропотік відновився на 71%.

В трійці найпопулярніших міжнародних напрямків серед пасажирів КBP у жовтні: Туреччина та Єгипет, також до трійки лідерів потрапила Німеччина,

– йдеться у повідомленні. Так, до цих країн вирушили 51% від загальної кількості пасажирів аеропорту Бориспіль.

10 найпопулярніших напрямків

Анталія; Шарм-ель-Шейх; Хургада; Стамбул; Амстердам; Дубай; Тель-Авів; Барселона; Анкара; Відень.

Водночас загальний туристичний потік аеродрому за 9 місяців 2021 року виріс на 61% в порівнянні з аналогічним періодом 2019-го.