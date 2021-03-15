Болгарія відкриється для туристів, але є певні обмеження

Джерело:фейсбук Маріяни Ніколової
Туристичний сезон в Болгарії розпочнеться 1 травня. Однак потрібно буде дотримуватися певних карантинних обмежень та заходів санітарно-епідеміологічної безпеки.
Вимоги для в'їзду туристів у Болгарії вже розробили та узгодили. Про це повідомила віцепрем'єрка і міністерка туризму Маріяна Ніколова.
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Влада Болгарії готова створити для іноземних туристів "зелений коридор".
Перетнути кордон і відвідати болгарські курорти зможуть
Правила об'єктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів, затвердять 15 березня.
За словами віцепрем'єрки, туристичний сезон в Болгарії почнуть трохи раніше, ніж зазвичай. Це потрібно, аби створити гарантію стабільної роботи галузі та дотримання заходів безпеки міністерства здоров'я.
Наступного тижня ЄС прийме рішення про так званий "сертифікат про стан здоров'я". Болгарський уряд підтримує цю позицію.
Нагадаємо, в Європі хочуть ввести так звані COVID-паспорти, однак ця ініціатива не є однозначною.