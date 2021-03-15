Болгарія відкриється для туристів, але є певні обмеження

Туристичний сезон в Болгарії розпочнеться 1 травня. Однак потрібно буде дотримуватися певних карантинних обмежень та заходів санітарно-епідеміологічної безпеки.

Вимоги для в'їзду туристів у Болгарії вже розробили та узгодили. Про це повідомила віцепрем'єрка і міністерка туризму Маріяна Ніколова.

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Болгарія відкриється для туристів

Влада Болгарії готова створити для іноземних туристів "зелений коридор".

Перетнути кордон і відвідати болгарські курорти зможуть

ті, хто перехворів коронавірусом;

люди, яких вакцинували;

ті, хто має негативний тест на COVID-19.

Правила об'єктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів, затвердять 15 березня.

За словами віцепрем'єрки, туристичний сезон в Болгарії почнуть трохи раніше, ніж зазвичай. Це потрібно, аби створити гарантію стабільної роботи галузі та дотримання заходів безпеки міністерства здоров'я.

Як там ставляться до COVID-паспортів

Наступного тижня ЄС прийме рішення про так званий "сертифікат про стан здоров'я". Болгарський уряд підтримує цю позицію.

Нагадаємо, в Європі хочуть ввести так звані COVID-паспорти, однак ця ініціатива не є однозначною.

Що відомо про паспорти вакцинації